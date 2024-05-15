Сомнолог Царева: постоянная тяга к дневному сну у взрослых не является нормальной

Постоянная потребность в дневном сне у взрослых – это необычное явление, отмечает сомнолог-невролог Елена Царева. Обычно это оправдано лишь усталостью от недостаточного ночного сна или из-за интенсивных нагрузок.

Причиной такого состояния могут быть нарушения в режиме дня, неудовлетворительное качество сна или слишком короткая продолжительность ночного отдыха, по словам специалиста. Сомнолог отмечает, что постоянная сонливость днем может свидетельствовать о наличии депрессии или инсулинорезистентности, особенно если она возникает после приема пищи.

Для борьбы с дневной сонливостью Царева советует обратить внимание на яркие экраны устройств с белым и голубым светом, а также избегать избытка кофеина, который, хоть и может временно убрать сонливость, но в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на организме.

Она также подчеркивает, что стресс усиливает желание спать, так как организм пытается сэкономить ресурсы для трудных ситуаций.