Американский сенатор – Байдену следовало бы извиниться за своё чудовищное фиаско в экономике

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Новые опросы показывают, что байденомика вызывает недовольство почти у 70 процентов жителей США. Впрочем, в таких настроениях американцев нет ничего удивительного, ведь при действующей администрации им приходится снижать расходы и экономить даже на продуктах питания, заявил в интервью Fox News сенатор от Арканзаса Том Коттон.

Сегодня в Белом доме президент Байден заявил, что нужно продвигать его видение экономики. Да, речь опять о байденомике, у которой, как показывают новые опросы, есть проблемы. Почти 70 процентов молодых избирателей, особенно молодёжь, больше доверяют Трампу в этом вопросе. И даже левые СМИ называют Байдена проблемой для его партии.

Журнал New York Magazine пишет: «Есть законные причины для недовольства, выраженного в некоторых аргументах о том, почему Байден настолько непопулярен… инфляция может снизиться, но, поскольку до выборов осталось всего шесть месяцев, восприятие экономики избирателями вряд ли заметно изменится».

К нам присоединяется сенатор-республиканец Том Коттон. Сенатор, рады вас видеть. Что мог бы президент сегодня сказать об экономике иначе, зная текущие данные опросов?

ТОМ КОТТОН, сенатор от Арканзаса: Не знаю, может, просто извинился бы за то, что устроил такой хаос…

Он мог бы посочувствовать их (избирателей. — ИноТВ) боли вместо того, чтобы говорить, что байденомика — это успех.

ТОМ КОТТОН: 70 процентов американцев считают, что политика Джо Байдена провальная, потому что она таковой и является. Люди смотрят на свои банковские счета и видят хаос. Они идут в продуктовый магазин и не могут купить бекон и яйца для своих детей. Им не по карману бензин. Они не могут позволить себе арендную плату. Они не могут купить дом, потому что процентные ставки слишком высоки.



Они помнят, как дела обстояли при президенте Трампе. У нас был рост как числа рабочих мест, так и зарплаты. У нас были стабильные цены, а также дешёвый бензин. Экономика процветала, и жизнь людей становилась лучше, особенно у представителей рабочего класса. В экономике Джо Байдена этого нет. Вот почему байденомика — это ужасный провал.

Дата публикации 14 мая 2024 года.