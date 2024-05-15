Обязательный предмет гардероба: тенденции джинсовых курток на весну

Джинсовая куртка и жилет всегда были частью нашего гардероба. Хотя в некоторые периоды мода на них может временно угасать, это происходит в основном потому, что появляются другие виды верхней одежды. Однако бренды продолжают предлагать такие изделия, и к весне 2024 года они создали серию моделей, чтобы вдохновить нас на создание образа total denim look. Давайте рассмотрим самые красивые джинсовые куртки, которые наиболее актуальны этой весной.

Куртка со стразами

Одним из самых необычных предложений этого сезона является джинсовая куртка, украшенная стразами. Если вы хотите выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность, рекомендуется обратить внимание на верхнюю одежду, дополненную стразами и кристаллами. Они могут быть расположены на рукавах, нагрудных карманах или даже по всей поверхности куртки.

Обычно камни размещают спереди, чтобы не создавать дискомфорта на спине. Некоторые модели предлагают настоящий рисунок из страз, в то время как в других они расположены хаотично, создавая интересный, но не всегда понятный образ.

С кружевами и с бантами

К жакетам, украшенным драгоценными камнями, присоединяются куртки, в дизайне которых используются контрастные элементы, такие как кружево и тканевые украшения. Среди них выделяется джинсовая куртка с кружевной спинкой — идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть уникально и романтично.

Также предлагается очень красивая модель куртки, декорированной бантами. Она создана для тех, кто любит удивлять окружающих.

Удлиненный джинсовый жакет

Если вам нравится идея носить джинсовый жакет весной 2024 года, то обратите внимание на длинные модели. Они помогут вам создать стильный повседневный образ.

Некоторые модели в стиле ретро отличаются изысканностью и оригинальностью. Они предлагают использование в одной вещи различных оттенков денима. Другие модели, напротив, однотонные, темные, но при этом имеют пояс, который выгодно подчеркивает талию.

Шикарная темная куртка

Темный деним всегда придает образу формальности. Синий цвет без потертостей — один из самых профессиональных оттенков, поэтому он идеально подходит для работы. Но это также очень таинственный цвет, который может произвести впечатление и сделать наряд более выразительным.

Некоторые модели курток имеют черепаховые пуговицы, как, например, те, которые мы видим на тренчах 2024 года. Другие же выполнены в более классическом стиле, но могут быть оформлены широкими рукавами с манжетами.

Куртка в стиле оверсайз

Вам по душе свободный стиль в одежде? Тогда обратите внимание на негабаритные джинсовые куртки. Они обычно свободного кроя, но при этом могут быть слегка удлиненными. Куртки могут иметь карманы спереди или быть гладкими, как куртки- бомберы.

В качестве альтернативы предлагаются короткие джинсовые куртки оверсайз. Они подойдут для тех, кто любит играть со структурами и многослойностью.

Винтажная куртка

Как вам идея надеть винтажную джинсовую куртку? В этом году особенно популярен стиль grandpa, а джинсовая куртка — это одна из самых стильных вещей, которые можно позаимствовать из гардероба своего дедушки или отца. Носить мужскую куртку — это как заглянуть в прошлое и одновременно оставаться в тренде.