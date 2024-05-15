Скандалы: Финразведка сообщила о всплеске сомнительных сделок в сфере ОПК

В прошлом году правоохранители получили более 2 тыс. материалов о возможных нарушениях по гособоронзаказу

В 2023 году Росфинмониторинг направил более 2 тыс. материалов в правоохранительные и надзорные органы о сомнительных операциях исполнителей гособронзаказа (ГОЗ), сообщается в годовом отчете службы финансовой разведки. По сравнению с 2022 годом количество материалов о возможных нарушениях в сфере ГОЗ выросло в четыре раза.

Информация от Росфинмониторинга касалась более 50 тыс. компаний. На основе этих данных было возбуждено 180 уголовных дел. Как изменилось количество инициированных дел, неясно — в отчете за 2022 год служба не раскрывала абсолютные значения, указав лишь, что число таких кейсов за год подскочило на 31%.

Сумма контрактов, расторгнутых в результате расследований, по сравнению с 2022 годом подскочила более чем в шесть раз — с 890 млн до 6 млрд руб., следует из данных Росфинмониторинга.

Служба также указала, что ее материалы стали поводом для проверок региональными прокурорами законности финансовых операций на сумму более 60 млрд руб.

Коррупция и нацпроекты

Кроме того, Росфинмониторинг получил более 3,5 тыс. запросов в отношении около 30 тыс. физлиц в связи с коррупционными проявлениями, из них более 30% связаны непосредственно с хищением бюджетных средств. Материалы РФМ «способствовали возбуждению более 430 уголовных дел, в том числе 39 по ст. 174 и 174.1 УК (легализация преступных доходов)», в суд направлено более 170 дел, вынесено более 120 обвинительных приговоров.

«Арестовано активов на 8,6 млрд руб., назначена конфискация имущества/денежных средств на 34 млрд руб., назначено штрафов на 1,4 млрд руб., добровольно возмещен ущерб на этапе следствия на 166 млн руб., уплачено доначисленных налоговых платежей на 104 млн руб., фактически конфисковано имущество/денежные средства на сумму 14 млрд руб., обращено в доход Российской Федерации имущества должностных лиц на 172 млн руб.», — отмечает РФМ.

Еще один сегмент контроля — нацпроекты. По ним силовики возбудили свыше 470 уголовных дел с использованием информации Росфинмониторинга, ущерб составил более 350 млн руб. Также «удалось пресечь незаконную деятельность участников торговых процедур на сумму более 24 млрд руб., сохранить от возможного хищения около 7,5 млрд руб. бюджетных средств, возместить в бюджет более 750 млн руб.».

В отчете Росфинмониторинг также выделяет рост рисков по пяти направлениям:

теневые схемы для транзита и обналичивания денег с участием физлиц, в частности дропов;

финансовое мошенничество с использованием методов социальной инженерии;

схемы по привлечению средств в финансовые пирамиды;

использование в преступной деятельности драгметаллов (золота в слитках) — их покупают физлица и вывозят за рубеж;

финансирование терроризма с использованием банковских счетов и карт, а также криптовалют.

Юлия Кошкина

Оригинал материала: “РБК”