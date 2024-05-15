Мнение: Синяя Борода

Закончился суд над Куандыком Бишимбаевым, убившим свою жену после многочасовых истязаний.

Убийца относится к типу психопатов, который можно назвать Синяя Борода.

Это психопаты, которые ждут от жен полного растворения, а их неготовность воспринимают как предательство.

К сожалению, это нередкий тип среди людей, допущенных к властным структурам.

По классификации Ганнушкина это эпилептоидный психопат. Для него характерна импульсивная вспыльчивость и неконтролируемые приступы гнева.

В темную триаду таких психопатов, кроме гневливости, входит еще чувство вседозволенности и параноидальность.

Но Синяя Борода – это особый вид.

Он отличается тем, что стремится к слиянию со своей женой, что при его подозрительности и параноидальности приводит к конфликту.

Представьте себе, будь такой параноик как Синяя Борода убежденным холостяком, ему было бы куда проще оберегать свои тайны. Но он, как назло, любвеобилен, постоянно либо женат, либо находится в поиске жены, а женившись, начинает мучиться от недоверия и подозрительности.

Поэтому жены Синих Бород рано умирают от неизвестных болезней, некоторые пропадают без вести, а те, кому чудом удалось развестись с Синей Бородой, хранят его тайну как глухонемые.

Давайте разберем сказку Шарля Перро, из которой мы можем получить не только сведения об этом типе психопатов, но и инструкцию, как спастись.

Сказка о Синей Бороде

Жил когда-то очень богатый человек, ему принадлежали красивые дома, золотая и серебряная посуда, расшитая мебель, позолоченные кареты и многие другие богатства.

(Как правило, Синяя Борода очень состоятелен. Это увеличивает его привлекательность для женского пола. Но и растит его чувство вседозволенности, он привыкает считать, что от правосудия можно откупиться)

Но, к сожалению, его борода была синего цвета, а в те времена это очень пугало всех, кто его видел. Не удивительно, что и называли его не по имени, а Синей Бородой.

(Он отличается от других или думает, что отличается. На этом построен его комплекс подозрительности и ожидания подвоха от людей)

У дамы, жившей по соседству, было две прекрасных дочери. Синяя Борода посватался к ним и предложил им самим решать, которая из них пойдёт за него замуж.

(Несмотря на зависимость от женского пола и большую любвеобильность, жена для него полностью лишена персональных качеств личности, это может быть любая молодая симпатичная девушка)

Девушки были расстроены, кроме всего прочего их пугало, что он уже женился ранее на нескольких девушках, и что никто их после этого не видел.

(Вдовец или несколько раз разведен)

Синяя Борода, желая дать им возможность узнать себя поближе, повез их вместе с матерью и самыми близкими своими друзьями в один из загородных домов, где и провел с ними целую неделю. Гости гуляли, ездили на охоту, на рыбную ловлю; танцам и развлечениям не было конца; словом, всем было так хорошо и весело, что младшая из дочерей скоро перестала замечать чудаковатую бороду, а разглядела в хозяине приятного и учтивого кавалера.

(Но он умеет ухаживать, он умеет быть щедрым, притворяется очень чутким и учтивым. Он не глуп, у него есть обаяние и он отлично умеет пускать пыль в глаза. Именно это качество, а еще его деньги, делают Синюю Бороду таким опасным)

Как только все вернулись в город, тотчас сыграли свадьбу.

(Он всегда торопится с браком, не хочет тянуть. И девушки воспринимают это как доказательство его чувств)

По прошествии месяца Синяя Борода сказал своей жене, что он вынужден отлучиться по важному делу на срок не меньше чем шесть недель. Он попросил ее не скучать в его отсутствие, а напротив, всячески стараться жить в свое удовольствие.

(Спустя очень короткое время СБ начинает хотеть, чтобы жена доказала ему свою преданность, иначе паранояй съедает его. Он хочет убедиться, что рядом с ним не враг, что жена его очень послушна и ее можно полностью контролировать. Начинаются многообразные провокации и проверки, вынос мозга и жестокие эксперименты)

— Вот, — прибавил он, — ключи от двух главных кладовых; вот ключи от золотой и серебряной посуды, которая не каждый день на стол ставится; вот от сундуков с деньгами; вот от ящиков с драгоценными камнями; вот, наконец, ключ, которым все комнаты отпереть можно. А вот этот маленький ключик отпирает каморку, которая находится внизу. Можешь все отпирать, всюду входить; но запрещаю тебе входить в ту каморку. Запрещение мое настолько строгое — что нет такой беды, которой ты бы не должна была ожидать от моего гнева, если нарушишь мои указания.

(Он использует кнут и пряник, не скупясь ни с тем, ни с этим. Он делает роскошные подарки и обещает горы золотые, но одновременно угрожает и запугивает)

Супруга Синей Бороды обещала в точности исполнить его наставления, а он, поцеловав ее, сел в карету и пустился в путь.

Соседки и приятельницы не стали дожидаться приглашения, а пришли все сами, настолько велико было их нетерпение увидеть собственными глазами те несметные богатства, какие, по слухам, находились в ее доме. Они боялись прийти, пока муж не уехал: синяя его борода их очень пугала. Они тотчас отправились осматривать все покои, и удивлению их конца не было: таким все им показалось великолепным и красивым!

(Красивая жизнь становится предметом восхищения подруг и они кормят жене корону. Из-за короны она дополнительно теряет бдительность. Но главное ее постоянно раскачивает “кнут и пряник”, подарки и угрозы, и ее раздирают противоречия. По сути, кнут и пряник действуют не как положительное и отрицательное подкрепление, не выстраивают границы, а наоборот, расшатывают и ломают все границы между супругами. Кто понимает, как это происходит? )

Только молодая хозяйка совсем не была рада зрелищу несметных богатств: ее мучило желание отпереть каморку.

(Жен Синей Бороды постоянно обуревает желание бунта. Как думаете, почему?)

Так сильно было ее любопытство, что, оставив гостей, она вдруг бросилась вниз по потайной лестнице, прибежала к дверям каморки, и, дрожа как лист, отперла её.

(И чем больше ее страх, тем сильней желание бунта. Почему?)

Сперва она ничего не разобрала: в каморке было темно, окна были закрыты. Но погодя немного она увидела бездыханные тела прежних жен Синей Бороды. От сильного страха рука дрогнула и самый маленький ключ выскользнул из её руки, упав прямо на пол.

(Вскоре жена понимает или узнает, что ее муж – насильник или даже преступник. Она может узнать это по звериной злобе, обращенной к ней, по тому, как он крушит и ломает вещи в ярости, а может узнать от него про то, что он кого-то убил или искалечил. И этого достаточно, чтобы испугаться и замыслить побег)

Наконец она опомнилась, подняла ключ, заперла дверь и пошла в свою комнату отдохнуть и оправиться. Но она до того перепугалась, что совершенно никак не могла прийти в себя.

(К сожалению, вместо побега многие женщины остаются со своим страхом на месте)

Она заметила, что ключ от каморки запачкался; она вытерла его раз, другой, третий, но пятно не уходило. Как она его ни мыла, как ни терла, даже песком и толченым кирпичом — пятно оставалось! Ключ этот был волшебный, и не было возможности его вычистить; пятно с одной стороны сходило, а выступало с другой.

(Она пытается стереть все из памяти или изменить свое отношение к произошедшему, чтобы сохранить инерцию)

В тот же вечер вернулся Синяя Борода из своего путешествия. Он сказал жене, что по дороге получил письма, из которых узнал, что дело, по которому он должен был уехать, решилось в его пользу. Жена его всячески старалась показать, что она очень обрадовалась скорому возвращению.

На другое утро он спросил у нее ключи. Она подала их ему, но рука ее так дрожала, что он без труда догадался обо всем, что произошло в его отсутствие.

(Параноик СБ быстро понимает, что жена больше не доверяет ему. И это самое опасное! Теперь он будет относиться к ней как к врагу и готовить месть)

— Почему, — спросил он, — ключ от каморки не находится вместе с другими?

— Я его, должно быть, забыла у себя наверху, на столе, — отвечала она.

— Прошу, принеси его! — сказал Синяя Борода.

После нескольких отговорок и отсрочек она должна была наконец принести роковой ключ.

— Это отчего пятно? — спросил он.

(Она чувствует себя преступницей, хотя преступник – он. Но уникальное свойство Синей Бороды – рядом с ним жены чувствуют себя виноватыми. Его тяга к слиянию и паранойя делают свое дело. Кто опишет этот механизм? )

— Не знаю отчего, — отвечала бедная женщина, а сама побледнела как полотно.

— Ты не знаешь! — подхватил Синяя Борода. — Ну, так я знаю! Ты хотела войти в каморку. Хорошо же, ты войдешь туда и займешь свое место возле тех женщин, которых ты там видела.

Она бросилась к ногам своего мужа, горько заплакала и начала просить у него прощения. Кажется, камень бы тронулся мольбами такой красавицы, но у Синей Бороды сердце было тверже всякого камня.

(Мы можем увидеть, что СБ все подстроил сам, сам толкнул жену к проступку, а теперь упивается чувством мести и хочет наказать ее за предательство. Вот это самое главное для такого типа психопатов. Они бессознательно ищут повода убедиться в дурной природе женщины, в невозможности любви, оправдывая таким образом свою жажду насилия. А жажда насилия в психопатах – это акт торжества их воли)

— Ты должна умереть, — сказал он, — и сейчас.

— Коли уж я должна умереть, — сказала она сквозь слезы, — так дай мне минуточку времени богу помолиться.

— Даю тебе ровно пять минут, — сказал Синяя Борода, — и ни секунды больше!

(Единственный способ спастись – убедить СБ дать небольшую отсрочку, выпросить тайм-аут, отправиться по каким-то невинным делам, а дальше тайно воспользоваться помощью родственников и сбежать)

Он сошел вниз, а она позвала сестру свою и сказала ей:

— Сестра моя Анна, подымись, пожалуйста, на самый верх башни, посмотри, не едут ли мои братья? Они обещали навестить меня сегодня. Если ты их увидишь, то подай им знак, чтобы они поторопились.

Сестра Анна поднялась на самый верх башни, а бедняжка горемычная времени от времени кричала ей:

— Сестра Анна, ты ничего не видишь?

А сестра Анна ей отвечала:

— Я вижу солнышко ясное и травушку зеленую.

Между тем Синяя Борода гневно кричал и приказывал жене немедленно спуститься.

— Одну минуточку, — отвечала она и прибавляла шепотом:

— Анна, сестра Анна, ты ничего не видишь?

(Если выпрошенной отсрочки не хватает, можно хитростью, мольбой и лаской выпросить еще отсрочку)

А сестра Анна отвечала:

— Я вижу большое облако пыли к нам приближается.

— Это братья мои?

— Ах, нет, сестра, это стадо баранов.

— Придешь ли ты наконец? — кричал Синяя Борода.

— Еще маленькую секундочку, — отвечала его жена и опять спрашивала:

— Анна, сестра Анна, ты ничего не видишь?

— Я вижу наших братьев! Я подаю им знак, чтобы они спешили, как только возможно.

Но тут Синяя Борода такой поднял гам, что стены дома задрожали. Бедная жена его спустилась вниз и бросилась к его ногам, вся в слезах.

— Это тебе не поможет, — сказал Синяя Борода, — пришел твой смертный час.

Он замахнулся на нее… Бедняжка обратила на него свои погасшие глаза:

— Дай мне еще миг, только один миг, с духом собраться…

— Нет, нет! — отвечал он.

И поднял уже руку… Но в это мгновение такой ужасный стук поднялся у двери, что Синяя Борода остановился, оглянулся… Дверь разом отворилась, и в комнату ворвались два молодых человека. Выхватив свои шпаги, они бросились прямо на Синюю Бороду.

(Если жертве повезет, помощь подоспеет, но важно не доводить до критической ситуации и не оставаться с СБ наедине, когда тот уже зол. Самое главное – не вступать с СБ в открытый конфликт, не дискутировать, а главное – не угрожать ему разводом и не обещать все о нем рассказать, не озвучивать намерения наказать его из позиции сверху. Женщины, которые бывали убиты СБ, всегда переоценивали свои силы, а жестокость и подлость СБ не дооценивали. Нельзя расчитывать на разумность СБ, потому что главное свойство психопата – иррациональная уверенность в безнаказанности. Из-за этого они могут вести себя безрассудно)

Он узнал братьев своей жены — и бросился убегать; но братья нагнали его, прежде чем он успел забежать за крыльцо…

Прошло время, и девушка вышла второй раз замуж, на этот раз за весьма честного и хорошего человека. С ним она забыла все горе, которое пережила, будучи женою Синей Бороды.

(Кто следил за судом Бишимбаева, аналогии видите? К сожалению, брат Салтанат Нукеновой не успел прийти на помощь, хотя очень хотел и даже пытался)