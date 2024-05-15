Причины агрессии в пожилом возрасте

Гериатр Кирилл Прощаев выделяет деменцию как ключевую причину агрессивного поведения у пожилых. Он предупреждает, что неожиданные проявления агрессии без видимых причин и их повторение должны насторожить близких.

Прощаев объясняет, что пожилые с нарушенными когнитивными функциями могут использовать агрессию как способ выражения боли или дискомфорта, который им трудно передать словами. Кроме деменции, делирий также может быть источником агрессии у пожилых. Это состояние сопровождается острой дезориентацией, затруднением в понимании окружающего и появлением галлюцинаций. Делирий может быть вызван обезвоживанием или инфекционными заболеваниями с интоксикацией, такими как грипп или COVID-19.

Эксперт предупреждает, что делирий может проявиться в разных формах: гиперактивной, когда пациент агрессивен и дезориентирован, или гипоактивной, когда он становится закрытым и изолированным.

Кроме того, Прощаев упоминает синдром дезадаптации как еще одну причину агрессивного поведения у пожилых, особенно в случаях резких изменений в окружающей среде.

Подобные нюансы в понимании поведения пожилых важны для того, чтобы своевременно обратить внимание на возможные проблемы и предоставить им подходящую помощь.