Мнение: Иностранцы восхищаются выдержкой и смелостью русского охотника

Случай в лесу. Медведица напала на охотника, но тот не стал стрелять, а вступил в дуэль нервов, постепенно отступая от разъярённой матери трёх медвежат. План сработал: медведица несколько раз заходила на атаку, но в итоге всё же решила не нападать и ушла от охотника невредимой, без свинца в голове. Инцидент был заснят на камеру ГоуПро, так что мы можем наблюдать за буднями русского охотника от первого лица (ссылка):

Я переведу несколько комментариев под видео от восхищённых иностранцев:

— У этого парня экстремальный контроль над спусковым крючком и выдающаяся храбрость.

— И сердце тоже. Этот парень стремился к лучшему исходу для всех. Впечатляет.

— Очень холодная голова.

— Я так рад, что он проявил такую выдержку. Не знаю, сколько людей смогли бы так сделать.

— Я точно не смог бы. Во время просмотра я несколько раз подумал: «вот в этот момент я бы наверняка выстрелил».

— Американским копам тут есть чему поучиться.

— У него было всего лишь два выстрела. Он собирался выстрелить в медведя из дробовика с такого расстояния, возможно, птичьей дробью?

— Одного выстрела в упор в голову из ружья 12 калибра для медведя достаточно.

— Он знал, что медведь блефует. Если медведь нападает на вас, подняв уши, а не прижав их к голове (как собака), это блеф.

— Держу пари, что это был пугающий опыт. Не каждый день медведь встречает русского и выживает, чтобы рассказать об этом.

— Вот это дисциплина! Подпускать медведя так близко и твёрдо стоять на месте, надеясь, что медведь повернет назад… Мне было бы трудно удержаться и не выстрелить, а я очень опытный охотник. У этого парня стальные нервы. Хорошо сыграно.

— Этот человек — воплощение самообладания. Он знал, что это была мама-медведица, и что с ней было трое медвежат, поэтому решил не стрелять в неё. Я уважаю это.

— Медленно отступает, сохраняет спокойствие, идеально прицеливается, не падает назад, контролирует дыхание. Невероятный.

— Тот факт, что вы не нажали на спусковой крючок, так как знали, что в этом нет необходимости, вызывает уважение.

— Уважаю за то, что вы сохраняете хладнокровие и понимаете, что это всего лишь мать, защищающая своих детенышей. Это нелегко сделать, когда ваша жизнь в опасности.

— «Медведица с тремя медвежатами, решил не стрелять». Ничего себе! Да этот парень легенда!

— Ты герой, храбрый, расчетливо спокойный, и спас ей жизнь. Она защищала своих детенышей, а ты ушёл, спасибо тебе большое!

— Мне понравился момент, когда медведь услышал русскую речь и тут же передумал нападать.

— Самообладание и терпение этого человека — это безумие. Способность сдерживаться, когда на тебя бросается такое большое животное, как медведь, просто поражает.

— Это настоящее мужество. Вы слышите страх в его дыхании, но он не спускает курок, так как видит, что настоящая атака ещё не началась. Мне не стыдно сказать, что я никогда не буду таким храбрым, как этот человек, которого я очень уважаю.

— Безумно уважаю этого парня, у которого хватило спокойствия и осознанности принять решение не стрелять, а мирно выйти из ситуации.

— Обратите внимание, как тихи шаги медведя. Жутко.

— Этот охотник отлично владеет собой. Медведь очень агрессивен и находится очень близко, но охотник все равно делает правильный вывод, что нападение — блеф, и не стреляет в медведицу. Очевидно, что у этого человека не только стальные нервы, но и большой опыт.

— Отличная работа! Медленно отступаешь, показывая ей, что уходишь… а не сворачиваешься в клубок и не кричишь, как это сделал бы я.

— Хм, так как насчет того вопроса, дамы? Медведь или мужчина?

Небольшое пояснение по последней реплике. На Западе сейчас популярны уличные видео, на которых девушек спрашивают, с кем бы они предпочли случайно встретиться в лесу — с мужчиной или с медведем. Девушки массово выбирают медведей, так как считают мужчин «пугающими», и эти странные ответы стали одной из главных тем в западных СМИ (пример видео,статья в Форбс).

Здравый смысл подсказывает, что ехидный комментатор прав: если бы радикальные американки увидели рядом с собой настоящего медведя, большая их часть немедленно предпочла бы переголосовать.