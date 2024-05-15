Боб в стиле барокко – винтажный тренд весны: особенности самой модной стрижки сезона

По мнению профессионалов, выдающейся стрижкой 2024 года будет боб в стиле барокко. Она пышная, эффектная, структурированная, но в то же время игривая – в ней есть все необходимые компоненты для создания резкого и утонченного образа, привлекающего внимание. Если вы решили сменить имидж, используя тренды нынешнего сезона, эта замечательная стрижка для вас.

Концепция

Стрижка боб в стиле барокко – это современная вариация классического каре, вдохновленная европейским движением барокко, которое имело место с конца 16-го по начало 18-го века. Эта прическа отличается объемностью, многослойностью и слегка изогнутой формой с текстурированными концами и игривыми завитками или волнами.

Она без особых усилий выглядит шикарно и утонченно, но при этом чрезвычайно удобна в носке, что делает ее отличным выбором для людей, которые хотят иметь возможность быстро перейти от повседневного образа к элегантному. Это неподвластная времени прическа, которая блестяще сочетает в себе винтажный гламур и современную красоту, что перекликается с современной эстетикой нашего поколения.

Какая форма лица подходит

Подобно классической короткой стрижке, боб в стиле барокко лучше всего подходит обладательницам овального и круглого лица, поскольку они обычно очень симметричны, а мягкие волнистые пряди легко дополняют эти сбалансированные пропорции.

Если у вас лицо в форме сердца, вы можете сделать длинную стрижку боб в стиле барокко, которая смягчит линию лба и подбородка, подчеркнув при этом скулы. Еще один отличный вариант – для лица в форме ромба, поскольку этот тип стрижки придает большой объем, который помогает сбалансировать высокие скулы и создать более симметричный вид.

Ниже представлены идеи стрижки боб в стиле барокко.

Классический боб

Классическая форма этой модной прически ниспадает до самого подбородка и состоит из мягких слоев, которые придают волосам объемный вид. В нее не входит ничего особенного, кроме пары легких локонов для придания структуры и объема, поскольку она призвана придать образу игривой “крутой девчонки”.

С удлинением

Прямые текстурированные кончики, которые постепенно удлиняются от затылка к передней части, подчеркивают линию подбородка и скулы, что определенно заставит вас почувствовать себя красавицей. Отличный вариант для смелых и ярких представительниц прекрасного пола.

Волнистый боб

Эти волны – идеальный способ ощутить винтажный дух боба в стиле барокко. Их очень легко сделать с помощью плойки, и они выглядят совершенно потрясающе как на тонких, так и на густых волосах.

Помните, что такая укладка придаст объем и приподнимет вашу прическу, поэтому если вы хотели бы сделать обычную прическу боб, подстригите волосы немного ниже подбородка, чтобы при создании волн создавался эффект выигрышного обрамления лица.

Кудрявый боб с челкой

Если у вас вьющиеся от природы волосы используйте стайлинговые средства. Мягкие слои боба помогают подчеркнуть естественную текстуру ваших волос и придают им романтический и причудливый вид. Если у вас лицо в форме сердца, носите челку, чтобы сбалансировать черты лица и подчеркнуть глаза и скулы.

Многослойная стрижка

Этот вариант отлично подходит для обладательниц тонких волос, поскольку создает объем, текстуру и подвижность. В зависимости от желаемого эффекта, слои могут быть более мягкими или более выраженными.

Тупой боб

Если вы ищете более утонченный образ, то вам подойдет этот суперкороткий боб с заостренными концами. Вы можете носить его как прямым, так и вьющимся, и в любом случае он станет ярким заявлением моды.

Для элегантной укладки разделите волосы на пробор посередине, а для более мягкого и романтичного образа сделайте тонкий пробор сбоку.