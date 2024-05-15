 

Рекомендации по питанию для улучшения состояния кожи от врача-диетолога Марьяны Джутовой

15.05.2024, 10:28, Разное
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Врач-диетолог Марьяна Джутова отмечает, что для лечения кожных заболеваний часто требуется изменение рациона. Пациентам с проблемной кожей советуют исключить из меню продукты, содержащие аллергены или вещества, вызывающие чрезмерную реакцию иммунной системы. В частности, рекомендуется отказаться от шоколада и цитрусовых.

«Шоколад содержит много сахара и жиров, часто выступает в роли аллергена. Апельсины, мандарины, лимоны и другие цитрусовые из-за высокого содержания витамина С могут вызвать аллергические реакции с кожными проявлениями», — пояснила Джутова РИАМО.

При повышенной чувствительности к глютену необходимо исключить продукты, его содержащие, чтобы избежать неприятных кожных симптомов. Также, некоторым людям для предотвращения кожных проблем приходится отказаться от молока.

Джутова добавила, что отказ от чипсов, жареной и фритюрной пищи часто улучшает состояние кожи. Эти продукты имеют высокий гликемический индекс, что способствует возникновению акне. Для защиты кожи от воспалений и старения полезно также отказаться от алкоголя.

«Для здоровья кожи важно придерживаться нескольких принципов питания: пить достаточно воды, увеличить потребление фруктов, овощей и зелени, включить в рацион рыбу, орехи и семена», — советует специалист.


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