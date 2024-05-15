 

ТЕСТ для настоящих фанатов фильма “Моя морячка” с Людмилой Гурченко

15.05.2024, 8:30, Новости дня
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Сценарий фильма “Моя морячка” написал Анатолий Эйрамджан, автор сюжетов таких популярных лент, как “Самая обаятельная и привлекательная” и “Где находится нофелет?” Он же выступил режиссером и даже снялся в эпизоде. Хотя весь фильм изначально задумался под дуэт эксцентричный дуэт Людмилы Гурченко и Михаила Державина. При этом Гурченко должна была играть в парике. который прежде был на Наталье Белохвостиковой в картине “Тегеран-43”.

Надо заметить, что одну из главных ролей — задорной аккордеонистки Татьяны – должна была играть Нонна Мордюкова. Но накануне съемок она потеряла сына и пришлось искать замену. Так в фильм попала Татьяну Васильеву. А заодно и ее тогдашний супруг Георгий Мартиросян, сыгравший “известного артиста Игоря Суздалева”.

Давайте проверим ваше знание этой веселой и доброй картины! Она способна поднять настроение любому человеку!


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