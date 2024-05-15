Ногти с нюансом: особенности корейского маникюра Nuance Nails – свежей новинки зимы-2024

Хотите попробовать новый маникюр? Что касается мира нейл-арта, то сейчас весьма популярен тренд Nuance Nails. Он появился еще зимой 2023-2024 гг., но даже сейчас, в текущем сезоне, не сдает своих лидирующих позиций. Модницам он полюбился за изысканность и оригинальность.

Особенности и ключевые характеристики

Nuance Nails, уходящие корнями в Корею, дают возможность для безграничного творчества, позволяя отойти от традиций дизайна ногтей. В отличие от типичных узоров пастельных тонов, которые сочетают бежевый и бледно-розовый оттенки, “нюанс нейлс” включают в себя более широкую палитру цветов. В результате получается расплывчатый и как бы размытый узор, при этом визуально напоминающий мрамор.

Такие цвета, как коричневый, темно-оранжевый, серый, белый и золотой, обычно используются для имитации в нейл-арте таких камней, как мрамор, гранит и т.д. В Nuance Nails чаще всего предполагается применение гель-лака.

Этот современный маникюр отличается особым внешним видом: шикарным, дорогим и стильным. Вы можете выбрать разные оттенки, которые сейчас в моде.

Этот нейл-арт идеально подходит для многих случаев, как формальных, так и неформальных. Кроме того, Nuance Nails можно сочетать с многочисленными нарядами. Носите модные ногти не только в повседневной жизни, но и в офисе! Помимо мраморного дизайна в этом маникюре часто используются многослойные объемные украшения.

Форма и длина ногтей

В этом тренде вы можете выбрать ногти разной формы и длины. В то же время нельзя не отметить, что последователи данного тренда зачастую отдают предпочтение коротким ногтям.

Если вы уже записались на прием к своему мастеру маникюра, соберите несколько фотографий понравившихся вариантов нейл-арта и возьмите их с собой, когда пойдете в салон. Всегда рекомендуется использовать рисунки, снимки, если вы хотите добиться конкретного результата. Вы также можете поинтересоваться у специалиста, воспроизводил ли он когда-нибудь мраморные узоры.

Маникюр своими руками

Nuance Nails – сложный тренд. Если вы не обладаете определенными навыками, то вам будет непросто воспроизвести его в домашних условиях. Однако если есть желание, то можете попробовать. На первых порах можете использовать обычный лак для ногтей. На нем сможете потренироваться, а уже потом переходить на более стойкий гель-лак.

Подготовка ногтей путем подстригания, придания формы и удаление кутикулы – это то, что необходимо сделать в первую очередь. Затем выберите лаки для ногтей, которые вы будете использовать. Лучше всего начинать с самого светлого оттенка и постепенно переходить к самому темному, нанося первый цвет поверх базового слоя.

Следующим шагом является создание градиента, которого можно добиться, аккуратно смешивая цвета от кутикулы до кончика ногтя губкой или кисточкой для маникюра. Цель состоит в том, чтобы слегка растушевать цвета и смешать их вместе, чтобы получить желаемый дымчатый оттенок.

Помните о том, что вы всегда можете дополнительно использовать глиттер. Блестки понадобятся и будут уместны для праздничного маникюра. Вы также можете использовать стразы, но в небольшом количестве, чтобы не было перебора.