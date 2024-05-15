Guardian – Европа боится всего на свете и этим приближает свой конец

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Европа никогда не была сверхдержавой, но имела необходимую силу на мировой арене. Сегодня всё изменилось, констатирует The Guardian. ЕС пытается приспособиться к новым реалиям, но испытывает парализиующие тревогу и страх по этому поводу. Он не готовится к переменам, а просто закрывает глаза в надежде, что всё пройдёт само собой. Из-за этого ЕС допускает массу ошибок и на Украине, и на Ближнем Востоке, и в Африке.



AP

Европа больше не имеет прежнего веса на мировой арене, констатирует The Guardian. Раньше, когда международный порядок зависел от мощи Соединённых Штатов, Европа, конечно, не была сверхдержавой, но отличительными чертами Евросоюза в последние десятилетия были многосторонность, расцвет демократии, мягкая сила и свободная торговля.

Сегодня мир изменил направление развития, появились противоположные силы, такие как национализм, протекционизм и односторонность. И Европа, как может, пытается приспособиться к новым реалиям, однако происходящее требует более радикальных изменений. Как недавно признал президент Франции Макрон, если ЕС не адаптируется, он может не выжить.

Такая необходимость вызывает в Европе не только тревогу, но даже страх. И именно этим можно объяснить неправильный выбор, которые делают страны Евросоюза, пишет издание. В пример оно приводит непоследовательный подход к происходящему на Украине.

Если Соединённые Штаты вдохновляются героизмом украинцев и подчёркивают свою готовность поддерживать Киев, то в Европе, похоже, всё обстоит почти наоборот. Лишь когда ВСУ отступают или оказываются на грани поражения, европейские политики активизируются, предоставляют немного больше военной помощи, соглашаются использовать прибыль от замороженных российских активов, а некоторые даже упоминают возможность размещения войск на Украине.

Однако когда Украина добивалась успеха ещё в 2022 году, Европу обуревал страх, что поражение РФ может привести к ядерному Армагеддону. Такие сомнения, по мнению The Guardian, привели к тому, что военная помощь часто оказывалась незначительной и запоздалой. Именно страх европейцев сыграл большую роль в том, что Украина оказалась в затруднительном положении.

То же можно сказать и про политику европейских государств в отношении Ближнего Востока и Северной Африки. Только здесь Европа совершенно закрылась от взаимодействия. Она не просто боится этих стран, а буквально испытывает ужас.

Население Европы стареет. Пора задуматься о рациональном обсуждении вопроса о стимулировании легальной миграции. Но вместо этого здесь занимаются неэтичными сделками, в рамках которых странам региона выплачиваются наличные в обмен на их обещания остановить миграцию в Европу. Достаточно вспомнить недавние сделки ЕС с Тунисом, Египтом, Мавританией и Ливаном.

Не помогает и то, что общее прошлое было далеко не простым. Как заявил президент Демократической Республики Конго, африканские лидеры давно устали от нравоучений и высокомерия западных демократий и с удовольствием сотрудничают с Россией и Китаем.

Такое мнение неудивительно, учитывая, что, как правило, за рассуждениями Европы о справедливости всегда стоят грубые материальные интересы, уверено издание. Заключаются нечестные сделки по добыче природных ресурсов или торговле, но при этом не останавливаются попытки остановить миграцию. Причём каждый кризис приносит лишь очередное доказательство эгоизма и двойных стандартов Европы. Вспомните хотя бы нежелание делиться вакцинами во время пандемии.

В прошлом наблюдались хотя бы редкие попытки помогать континенту посредством внешней политики и политики развития. Сегодня же ЕС взаимодействует с африканскими партнёрами, как если бы они были руководителями компаний, подписывающими деловые соглашения. Подход «деньги в обмен на мигрантов» — это не внешняя политика, а отказ от неё.

Та же ситуация сложилась и на Ближнем Востоке, особенно в израильско-палестинском конфликте. Европейские правительства имеют достаточно рычагов влияния, но почему-то предпочитают их не использовать. При этом Евросоюз — крупный торговый партнёр Израиля, а Германия — крупнейший поставщик военной техники после США. Кроме того, ЕС является крупнейшим донором помощи палестинцам. Однако ни разу европейские лидеры даже не попытались этим воспользоваться.

Прежде всего здесь перевешивает страх быть обвинённым в антисеметизме, даже если это не соответствует действительности, ведь в последнее время этим объясняют любую критику Израиля, пишет The Guardian.

Некоторые государства особенно чувствительны к этой теме по очевидным причинам, например Германия. В целом, это может объяснить неспособность поставить под сомнение безоговорочную поддержку Израиля, независимо от того, что действия его правительства привели к гуманитарной катастрофе в Газе.

Происходящее может достичь масштабов геноцида. Однако Европа ограничивается пустыми словами и ничего не предпринимает.

В Европе также ощущается страх в преддверии президентских выборов в Соединённых Штатах и возможности возвращения Дональда Трампа. Это вызывает здесь состояние, схожее с параличом. Второй президентский срок Трампа вполне реален, однако вместо того, чтобы готовиться к этим переменам, Европа просто закрывает глаза и надеется, что всё это уйдёт прочь.

Осознание того, что Евросоюз не вечен, должно спровоцировать здравое и срочное переосмысление взаимодействия с остальным миром. Европе пора отказаться от страха — иначе она рискует приблизить свой крах.