Мнение «аналитика»: О вскрытой кремлёвской «консерве»… Ну кто бы мог подумать?

Шпионы и агенты влияния прокалываются на мелочах, а вот агентессы — на болтливости. Ну, в самом деле, кто же с такой наивной непосредственностью вываливает «базу», полностью выдающую весь расклад и всю подноготную нынешней власти у светоча мировой демократии!

Только «девочки», не сочтите за сексизм.

Итак, жила-была одна маленькая, но очень солнечная страна, которая захотела перейти от мрачного тоталитарного прошлого к светлому демократическому будущему. И всё сделала правильно, по методичке. Цветную «Революцию роз» провела. В ЕС и НАТО устремилась всей душой. Реформы затеяла. Выборы организовала наидемократичнейшие — все это признали. Даже с северным соседом вошла в конфликт. Правда, получив пару хороших затрещин, немножко поумнела. Но всё равно осталась демократически устремлённой, евроатлантической, евроориентированной.

За это её много хвалили, ещё больше обещали, а денег «на #реформы» давали совсем не много. Зато много указывали, что, как и где ещё реформировать…

Ну, вы уже узнали… Грузия это. Страна, получающая на глазах у изумлённого мира показательную порку от кураторов из Вашингтона и Брюсселя. Особенно — из Вашенгтона.

Власти #США обеспокоены тем, что парламент Грузии принял в окончательном чтении закон об иноагентах, поскольку он противоречит демократическим ценностям. Об этом с обезоруживающей откровенностью заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, теперь Соединённые Штаты ожидают, что грузинский президент Саломе Зурабишвили наложит на закон вето, как неоднократно обещала. Если же парламент сумеет обойти вето, и документ все же примут, «это вынудит нас [США] фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», предупредила рупор Белого дома.

И, не останавливаясь на этом, продолжила грозить суверенной, демократической стране. Принятие закона несомненно помешает интеграции Грузии в Евросоюз, а #США могут пересмотреть многомиллионные программы помощи стране и ввести #санкции против тех представителей властей, которые будут причастны к насильственным действиям в отношении мирных демонстрантов (штурмующих здание парламента). Потому что это лишь в Капитолий избирателям входить «нельзя», ибо это бунт и мятеж, а в другие парламенты, когда они перестают устраивать Белый дом — welcome!

Ну то есть, как только легитимный и демократический #парламент суверенной страны принимает закон, который не нравится Брюсселю и Вашингтону, поскольку даже не ограничивает влияние иностранных НКО, а всего лишь обязывает их маркировать свою деятельность, как это принято в тех же Штатах, например, и всё! Грузия сразу перестаёт быть демократической страной, получает угрозы и становится объектом неприкрытого шантажа.

То есть вот какой вывод неизбежно сделает средний житель одной из тех стран, что также польстились на «демократические реформы». Выходит, вопрос не в стандартах демократии и даже не в евроатлантической ориентации страны, а просто в дисциплине: подчиняешься указаниям из Вашингтона и Брюсселя => демократическое государство, не подчиняешься => перестаёшь быть таковым, получаешь #санкции. И это, получается, вообще единственный критерий демократичности.

А следовательно, российский президент Владимир #Путин, который уже который год талдычит ровно же об этом, прав. И всё дело не в том, каким процедурам ты следуешь, а в том, насколько полно готов(а) лечь под Соединённые Штаты.

Ну и как после такой «базы» не назвать Карин Жан-Пьер «агентом влияния Путина»?

А может, она просто вскрылась?

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