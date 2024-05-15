Как комбинировать ботильоны с юбками весной: актуальные модели и варианты сочетаний

С наступлением теплых весенних дней на смену брюкам приходят короткие юбки и ботильоны. По мнению стилистов, это идеальное сочетание! Они спешат поделиться с модницами несколькими идеями о том, как можно носить ботильоны с юбкой — одним из самых классических и свежих сочетаний сезона 2024 года.

Классические ботильоны и элегантная юбка

Рассмотрим классическое сочетание, которое идеально подходит для создания шикарных вечерних образов в современном стиле. Мы видим укороченную юбку с цветочным принтом. Это один из главных трендов весны и лета 2024 года. Юбку можно дополнить ботильонами на каблуке «котенок». И, конечно, не забудьте о кружевных колготках черного цвета.

Второй образ более лаконичный и элегантный. Он состоит из длинной расклешенной юбки, дополненной подходящим по стилю жакетом. Из-под юбки видны ботильоны на шнуровке, украшенные вышивкой.

Ботильоны с животным принтом и прямая мини-юбка

В моде снова животные принты, которые идеально подходят для создания самых крутых повседневных образов. Среди них можно найти леопардовые и зебровые принты. Особенно популярны сочетания ботинок с принтом животных (разных цветов и оттенков) с короткими юбками прямого и минималистичного силуэта.

Ботильоны с бежево-коричневым принтом под замшу в стиле зебры — один из таких вариантов. Они имеют темно-коричневый деревянный каблук высотой около 8 сантиметров и острый носок.

В качестве альтернативы предлагается модель из кожи пони, выполненная в классическом леопардовом принте и украшенная скульптурным каблуком. Сочетайте эту модель с замшевой мини-юбкой прямого кроя верблюжьего цвета.

Грубые ботильоны и длинная юбка

Грубые ботинки можно сочетать с различными типами юбок, создавая стильные и практичные луки. Например, их можно носить с расклешенной клетчатой юбкой, что создаст уютный и модный образ для повседневных выходов. Также они хорошо смотрятся с классической юбкой из эластичной ткани, которая хорошо подчеркивает силуэт.

На главном фото мы видим удачное сочетание высоких ботинок из матовой черной кожи с боковыми застежками и пряжками с длинной клетчатой юбкой-поло сине-белого цвета. В этом случае эффект создается за счет контраста.

Если вы предпочитаете ботильоны «челси», выберите модель из черной кожи с толстой резиновой подошвой и классическими деталями на резинке. Сочетайте их с длинной юбкой, сшитой из черного эластичного трикотажа, с высокой посадкой и облегающим силуэтом.

Коричневые ботильоны

Весной и летом 2024 года в вашем гардеробе обязательно должны появиться коричневые ботильоны любого фасона и дизайна. Носите их с белой вязаной юбкой, которая никогда не выйдет из моды, и свитером, подобранным в тон. Этот образ включает в себя светло-коричневые ботильоны из кожзаменителя коньячного с квадратным носком и удобным скульптурным средним каблуком, в то время как верхняя часть ботинка, будучи эластичной, плотно прилегает к ноге.

Коричневые ботильоны подойдут и тем особам, которые хотят создать повседневный, но при этом весьма актуальный и шикарный образ. В этом им поможет такой легкий вариант классической модели, отличающийся элегантным дизайном с характерными металлическими петельками для шнурков. Сочетайте его с темно-коричневыми носками из мягкого хлопка.

Ботильоны с кожаной юбкой

Как отмечают стилисты, кожаная юбка определенно является одним из самых популярных микротрендов сезона весна-лето 2024 года. Ее хорошо сочетать с черными ботильонами-носочками на высоком каблуке.

Если вы предпочитаете ботильоны из эластичной ткани, выберите модель с высоким каблуком 8 см и острым носком. Сочетайте ее с юбкой из блестящего кожзаменителя с поясом и карманами.