Рупор кремлевской пропаганды: Задержан за взятку начальник главного управления кадров МО РФ
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Уголовное дело заведено в отношении начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил СК.
Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Кузнецов уже арестован (https://t.me/rian_ru/245392).
Одним Тимуром Ивановым дело не ограничилось.
Посмотрим, кого на руководящие должности в МО приведет Белоусов.
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Источник: Colonel Cassad
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