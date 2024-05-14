Рупор кремлевской пропаганды: Программные цели нового министра обороны

Главное из заявлений Белоусова в Совете Федерации:

– Начал знакомиться с делами, все вопросы там [в Минобороны] первоочередные.

– Идет СВО, все самые насущные вопросы связаны с этим.

– Белоусов назвал первоочередными вопросами на посту главы Минобороны обеспечение вооружение группировок ВС РФ на СВО. Огромный круг вопросов, в этой части по каждому направлению, существуют ежемесячные планы, но их реализация требует ежедневного и даже ежечасного включения.

– Противник быстро учится. Нужно упреждать ВСУ, нужно отрабатывать новые методы боевых действий

– Первоочередная задача — комплектование ВС РФ, речь идет не о мобилизации . В первоочередном порядке нужно заниматься военным образованием, здесь накоплены определенные проблемы.

– Есть вопросы со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащих и их жилищным обеспечением

– Все, что есть эффективного в стране, должно работать на достижение победы, заявил Белоусов в Совфеде

– Белоусов пообещал, что для решения поставленных задач приложит все силы, "а если потребуется, и жизнь

– Белоусов назвал принцип, которым он всегда руководствуется: "ошибаться можно, врать нельзя"

– Путин поставил задачу обеспечить интеграцию экономики Вооруженных сил в экономику страны, что предполагает повышение эффективности военных расходов, заявил Белоусов.

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