Рупор кремлевской пропаганды: Программные цели нового министра обороны
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Главное из заявлений Белоусова в Совете Федерации:
– Начал знакомиться с делами, все вопросы там [в Минобороны] первоочередные.
– Идет СВО, все самые насущные вопросы связаны с этим.
– Белоусов назвал первоочередными вопросами на посту главы Минобороны обеспечение вооружение группировок ВС РФ на СВО. Огромный круг вопросов, в этой части по каждому направлению, существуют ежемесячные планы, но их реализация требует ежедневного и даже ежечасного включения.
– Противник быстро учится. Нужно упреждать ВСУ, нужно отрабатывать новые методы боевых действий
– Первоочередная задача — комплектование ВС РФ, речь идет не о мобилизации . В первоочередном порядке нужно заниматься военным образованием, здесь накоплены определенные проблемы.
– Есть вопросы со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащих и их жилищным обеспечением
– Все, что есть эффективного в стране, должно работать на достижение победы, заявил Белоусов в Совфеде
– Белоусов пообещал, что для решения поставленных задач приложит все силы, "а если потребуется, и жизнь
– Белоусов назвал принцип, которым он всегда руководствуется: "ошибаться можно, врать нельзя"
– Путин поставил задачу обеспечить интеграцию экономики Вооруженных сил в экономику страны, что предполагает повышение эффективности военных расходов, заявил Белоусов.
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Источник: Colonel Cassad
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