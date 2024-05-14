 

Мнение: Человек ушел за персонажем

14.05.2024, 21:45, Разное
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Услышал новость про мистера Паркера. Полез смотреть – что, правда умер?! Нашел это, успокоился:

Думаю, ну понятно, пиарился дурачок, а все всерьез восприняли. А потом посмотрел еще:

И только тут я снова глянул на первую свою ссылку, и наконец обратил внимание, что там дата – 2011 год! Вот оно что… В общем, сначала умер персонаж, а через 13 лет – и сам его автор. В 53 года.

Должен лишь дополнить с прискорбием, что и сам Паркер-Кононенко всегда производил на меня крайне нездоровое впечатление, примерно так же, как и Василий Уткин. В общем, ожирение убивает, друзья. Что еще можно сказать про Кононенко? Да, наверно, больше ничего.

Источник: Размышления вольного социолога


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