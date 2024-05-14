Рупор кремлевской пропаганды: Россия вернулась в Волчанск

Российская пехота зашла в Волчанск. К обеду 14 мая ВС РФ контролировали примерно 35-40% города. Его освобождение продолжается. Волчанск был сдан без боя осенью 2022 года во время отстулпления на севере Харьковской области. Сейчас наоборот, противник отступает, а ВС РФ освобождают населенные пункты и значительные территории.

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