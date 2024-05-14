Терапевт Спахов назвал одно опасное свойство соли

Использование соли, может увеличить риск развития рака желудка. Так отмечает терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов. Он подчеркивает, что любители соленых блюд подвержены этому риску вдвое больше, чем другие, и призывает обратить на это внимание.

Кроме того, использование соли может привести к гипертонии, образованию камней в почках, сахарному диабету, остеопорозу и катаракте. Доктор Спахов советует отказаться от подсоливания пищи, отмечая, что это важный шаг для здоровья.

Прекратить досоливать еду несложно, отмечает специалист. Для этого достаточно убрать солонку со стола и дать себе три недели. Организм за это время привыкнет к менее соленой пище.

Однако даже отказ от досоливания не всегда спасает от камней в почках и гипертонии, объясняет врач-терапевт Ирина Андреева. Она напомнила о таком понятии как скрытая соль, которая добавляется в пищевые продукты в процессе их производства или приготовления и не всегда заметна. Это один из основных источников потребления минерала, который может увеличить риск различных заболеваний.

Главные источники скрытой соли включают готовые продукты, консервы, полуфабрикаты, готовые соусы и приправы. Для снижения потребления скрытой соли важно внимательно читать этикетки на упаковках продуктов, выбирать натуральные варианты, а также приготавливать домашнюю пищу с ее минимальным количеством или использовать заменители, такие как травы и специи.