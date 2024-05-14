 

WP – российское военное мастерство и ошибки Киева и США привели к военным успехам Москвы

14.05.2024, 19:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Россия добилась «внезапных» успехов в украинском конфликте благодаря своему военному мастерству, а также ошибкам Киева и Вашингтона, пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут. Кроме того, по его словам, значительная задержка американской помощи создала окно уязвимости, которым сейчас пользуются российские войска.


AP

Москва пользуется ошибками Киева и Вашингтона, пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут. Автор решил разобраться, почему российские войска «добились такого внезапного успеха» и «оказались способны двигаться на Харьков».

По его словам, это результат сочетания российского военного мастерства и ошибок со стороны Украины и США.

Российские войска улучшили свои боевые навыки по сравнению с первыми днями конфликта. Они приспосабливаются к условиям боя — например, используют мотоциклы для быстрого продвижения к украинским линиям, а не полагаются на громоздкие танки и бронемашины, которые могут быть легко уничтожены украинскими беспилотниками и артиллерией.

Более того, они используют тяжёлые «планирующие бомбы», чтобы превращать в пыль линии обороны ВСУ, в то время как их собственные системы радиоэлектронной борьбы глушат украинские беспилотники и ракеты.

Между тем ВСУ оказались в сильном затруднении из-за длительной задержки с одобрением американской военной помощи. Украинские войска столкнулись с нехваткой как артиллерийских снарядов, так и боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

После того как конгресс США недавно утвердил пакет помощи Киеву на сумму $61 млрд, американские боеприпасы и оружие начали поступать на Украину. Однако, как отмечается в статье, Киеву потребуются месяцы, чтобы обеспечить адекватное снабжение всех украинских сил. И это создаёт окно уязвимости, которым пользуются русские, пишет автор.


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