Длинный конический боб – яркий тренд весны: особенности стрижки сезона

Хотите изменить прическу, не жертвуя при этом большой длиной волос? У стилистов есть очень интересное предложение. По сути, это каре с концами контрастной длины, уменьшающимися от передней части к затылку, или конический боб. Еще его называют перевернутым бобом.

Это современный и очень популярный вариант, который периодически возвращается в моду. Эта великолепная стрижка, кстати, имеет несколько преимуществ. Ее можно с легкостью варьировать в зависимости от формы лица. Ниже приводится несколько конфигураций конического боба, из которых вы этой весной можете выбрать тот, что подходит именно вам.

Светлое длинное каре с волнистыми прядями

Как уже сказано выше, боб — это одна из самых культовых стрижек всех времен. Однако с каждым сезоном она претерпевает изменения. Дизайнеры причесок стараются делать ее все более креативной и все более стильной. Один из таких вариантов — это удлиненный конический боб с использованием балаяжа и с волнистыми прядями, который смотрится просто сногсшибательно.

Темный и светло-пепельный варианты конического боба

На этом снимке мы видим вариант конического боба на темно-коричневых волосах с небольшими светлыми бликами в нижней части, который смотрится не менее эффектно, нежели предыдущий. Здесь волны являются менее выраженными, однако впечатление пышности и динамики никуда не девается. При этом как в первом, так и во втором случаях длина волос в нижней части не слишком контрастная.

Что касается модели со светло-пепельными волосами, представленной на данном фото, то здесь переход еще более деликатный, гораздо менее заметный. Он больше подходит для коротких волос и смотрится нежно, но при этом весьма пикантно.

Ярко выраженная коническая форма

Здесь мы видим как раз резкий переход от длинных волос спереди к более коротким сзади. Эту модель отличает пышная, но ровная макушка, волны в нижней части и толстые тупые концы, которые делаются с помощью зубчатых ножниц.

Перевернутый боб для слишком густых волос

Если вы хотите облегчить свою не в меру густую и пышную шевелюру, вы можете воспользоваться стрижкой «конический боб», выровняв пряди с помощью утюжка и немного осветлив их.

Для круглого лица

Длинный конический боб — фантастическое решение для корректировки круглого лица. Это связано с тем, что длинные пряди, прикрывающие его по бокам, могут визуально сделать его уже.

Для овального лица

Если ваше лицо овальной формы, то ваша задача — визуально расширить его. Этого можно добиться с помощью большого объема на макушке и волн вокруг лица с заостренными кончиками.

Для прямоугольной формы лица

Чтобы зрительно скорректировать прямоугольное лицо, нужно придавать ему более округлую форму. Для этого подойдут длинные объемные боковые пряди, прикрывающие выдающиеся скулы.

Для лица в форме сердца

Представительницам прекрасного пола с лицом в форме сердца может понравиться фасон, который визуально уменьшает лоб и в то же время мягко округляет подбородок. В таком случае подумайте о том, чтобы использовать конический боб в сочетании с челкой.

Для ромбовидной формы

Чтобы смягчить такую форму, вы можете выбрать градиентный конический боб с более объемными слоями в области подбородка и висков.

Для квадратного лица

Здесь также нужно смягчить резкие черты, зрительно округлив их. Этой цели послужит конический боб с менее объемными локонами в области висков и более пышными возле скул.