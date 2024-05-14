The Elec: Samsung отказалась от выпуска складного Galaxy Z Fold6 FE

Компания Samsung пересматривает свои намерения по выпуску доступной версии флагманского складного смартфона Galaxy Z Fold в этом году. Сообщает об этом южнокорейское издание The Elec.

Изначально было заявлено, что ассортимент компании будет пополнен моделью Galaxy Z Fold6 в базовой комплектации, дополнив стандартные модели Galaxy Z Flip6 и Z Fold6. Однако, согласно источнику, компания может принять решение выпустить всего лишь две модели в текущем году.

Это изменение может быть вызвано отсутствием существенных различий в характеристиках предлагаемых устройств и нестабильностью на рынке складных смартфонов.

Возможно, что бюджетная версия, названная Fold6 FE, будет более тонкой по сравнению с основной моделью, чтобы конкурировать с китайскими аналогами. Тем не менее, даже в таком случае корейский флагман будет уступать по этому параметру китайским конкурентам.

По слухам, презентация Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 запланирована на 10 июля в Париже. Кроме того, на этом мероприятии компания должна представить смарт-кольцо Galaxy Ring.