 

На Урале по ошибке построили двухкилометровый мост вдоль течения реки

14.05.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Двуреченский районный суд признал несостоятельными претензии городских властей к ООО «Екатеринбургмостострой».

Спор между сторонами возник из-за недостроенного подрядчиком автомобильного мостового перехода длиной 2 км. Особенность сооружения в том, что мост не соединяет берега реки Исеть, а построен вдоль её течения, при том что ширина водной артерии в районе населённого пункта не превышает 200 метров.

– Не понимаю претензии истца – наша компания добросовестно выиграла тендер, проект все видели, при этом в нём не было указано, что мост должен быть поперёк, а не вдоль, – заявил представитель подрядчика Саркис Асатрян. – Я даже удивился: зачем им двухкилометровый мост, если ширина реки в несколько раз меньше? Чтобы построить два километра, нужен другой рельеф, поэтому было решено строить вдоль.

За пять лет работ подрядчик соорудил каркас длиной 1,7 км и готов был сдать объект в эксплуатацию к осени, но в марте текущего года у заказчика – городской администрации возникли претензии – очевидно, что двуреченские власти ожидали, что мост будет проложен через реку Исеть. «Екатеринбургмостострой» отказался менять проектную документацию и дальнейшие споры стороны продолжили в суде.

Муниципальные власти сообщили, что не будут оспаривать решение суда и заморозили дальнейшее строительство, ведь выделенные на проект 11 млрд рублей целиком исчерпали бюджет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Для любителей стиля оверсайз и крутых девушек: эффектный тренд на джинсы с манжетами возвращается весной

14.05 / Длинный конический боб – яркий тренд весны: особенности стрижки сезона

14.05 / The Elec: Samsung отказалась от выпуска складного Galaxy Z Fold6 FE

14.05 / Для широких бедер выбираем джинсы свободного кроя, а при невысоком росте – с рисунком

14.05 / Прямые брюки – хит весны: как их вписать в любой, в том числе и офисный образ

14.05 / Разлученная с единственным ребенком Кадышева оказалась перед сложным выбором

14.05 / Шадаев: отмена роуминга между РФ и Белоруссией планируется

14.05 / Сандалии с квадратным носком, балетки или сапоги с напуском: подбираем стильную обувь под мешковатые джинсы

14.05 / Яркий дизайн ногтей – новинка нейл-арта весны: тенденции и особенности красочного маникюра

14.05 / Cомнолог Мелехин: умереть из-за храпа или апноэ во сне нельзя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика