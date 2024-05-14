На Урале по ошибке построили двухкилометровый мост вдоль течения реки

Двуреченский районный суд признал несостоятельными претензии городских властей к ООО «Екатеринбургмостострой».

Спор между сторонами возник из-за недостроенного подрядчиком автомобильного мостового перехода длиной 2 км. Особенность сооружения в том, что мост не соединяет берега реки Исеть, а построен вдоль её течения, при том что ширина водной артерии в районе населённого пункта не превышает 200 метров.

– Не понимаю претензии истца – наша компания добросовестно выиграла тендер, проект все видели, при этом в нём не было указано, что мост должен быть поперёк, а не вдоль, – заявил представитель подрядчика Саркис Асатрян. – Я даже удивился: зачем им двухкилометровый мост, если ширина реки в несколько раз меньше? Чтобы построить два километра, нужен другой рельеф, поэтому было решено строить вдоль.

За пять лет работ подрядчик соорудил каркас длиной 1,7 км и готов был сдать объект в эксплуатацию к осени, но в марте текущего года у заказчика – городской администрации возникли претензии – очевидно, что двуреченские власти ожидали, что мост будет проложен через реку Исеть. «Екатеринбургмостострой» отказался менять проектную документацию и дальнейшие споры стороны продолжили в суде.

Муниципальные власти сообщили, что не будут оспаривать решение суда и заморозили дальнейшее строительство, ведь выделенные на проект 11 млрд рублей целиком исчерпали бюджет.

—