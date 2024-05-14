Шадаев: отмена роуминга между РФ и Белоруссией планируется

Максут Шадаев, кандидат на пост министра цифрового развития РФ, заявил о планируемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что настоящая стоимость роуминга снижена в десятки раз. В настоящее время ведутся обсуждения с профильными коллегами из Белоруссии о его полной отмене.

Летом 2022 года госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что РФ и Белоруссия приближаются к завершению процесса отмены роуминга. Он отметил, что принципиальное решение достигнуто, но требуется окончательное согласование деталей между операторами связи и регуляторами.