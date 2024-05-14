Сандалии с квадратным носком, балетки или сапоги с напуском: подбираем стильную обувь под мешковатые джинсы

С того момента, как в прошлом году в моду вновь вошли мешковатые джинсы, постоянно наблюдается тенденция к росту их популярности. Однако не все знают, как подобрать под такие джинсы стильную обувь. В этой статье мы рассмотрим модели туфель, которые идеально дополнят ваш образ с мешковатыми джинсами.

Туфли-лодочки на каблуке «котенок»

Туфли на кошачьем «котенок» — удобная, низкая и шикарная обувь. С высотой каблука в 3–4 см края джинсов не будут касаться земли. Выбирайте туфли белого или темного цвета из кожи, это придаст изящность мешковатому силуэту джинсов. Для более формального образа попробуйте туфли на невысоком узком каблуке.

Босоножки с квадратным носком

Если вы хотите продемонстрировать моду в стиле 2000 годов, то можете сочетать мешковатые джинсы с босоножками с квадратным носком с высотой каблука 2–4 см. Их геометрическая форма подчеркнет вертикальную линию брюк. Сочетайте джинсы с жилетом и различными аксессуарами.

Ботинки с узким носком

С помощью этого типа обуви вы можете воссоздать моду эпохи 90-х и начала 2000-х. Чтобы добавить винтажного вдохновения, выберите нейтральные цвета, такие как темно-коричневый или черный, с матовой отделкой или лакированные. Вы также можете добавить длинное пальто, чтобы получить простой и стильный результат.

Балетки

Балетки представляют собой шикарную альтернативу кроссовкам и удобную альтернативу высоким каблукам. Они придадут элегантный вид всему вашему образу. Подбирайте обувь под цвет джинсов, чтобы подчеркнуть гармоничный внешний вид. Если вы хотите поэкспериментировать, добавьте металлические аксессуары из золота или серебра.

Белые кроссовки

Белые кроссовки — это классика, которая всегда в тренде. Они прекрасно сочетаются с любыми джинсами, даже с широкими мешковатыми моделями. Смелые яркие акценты в образе могут показаться неожиданными, но они могут создать интересный и стильный лук.

Чтобы не перегружать образ, можно уравновесить его более тонким силуэтом верхней одежды. А для руководителей отличным выбором станет минималистичная одежда простого кроя.

Сапоги гармошкой

Если вы не хотите, чтобы джинсы волочились по земле, есть способ это исправить, не закрывая обувь. Например, вы можете надеть сапожки как на низком, так и на высоком каблуке. Если вы припустите сапоги, силуэт брюк будет смотреться по-новому.

Этот образ привлечет внимание, ведь акцент будет сделан на обувь. Чтобы сделать образ более ярким, вы можете дополнить его аксессуарами или сумкой с анималистичным принтом.

Яркие туфли или босоножки

Для создания уникального образа можно сочетать свободные джинсы с парой ярких туфель на высоком каблуке. Подходящим выбором для вас могут стать элегантные туфли на шпильке, или обычные, например, на блочном каблуке.

Важно подобрать достаточно высокую обувь, чтобы края джинсов не доставали до земли. А также туфли или босоножки должны быть объемными, чтобы не контрастировать со свободными брюками.

А вот контраст по цвету, напротив приветствуется. Смелые оттенки желтого, розового и оранжевого будут хорошо смотреться с темными джинсами. Такие детали, как толстый каблук и подошва на платформе, также придадут вашей обуви более интересный вид.