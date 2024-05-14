Медиарейтинг губернаторов за апрель
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
+2
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
53 624
|
520 394,7
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
37 059
|
389 233,8
|
3
|
-2
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
23 251
|
263 968,1
|
4
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
11 617
|
133 297,5
|
5
|
+1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
10 565
|
75 615,3
|
6
|
+3
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
11 503
|
73 262,1
|
7
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
6 534
|
66 220,0
|
8
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 870
|
57 354,7
|
9
|
-1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 300
|
40 544,3
|
10
|
+1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 898
|
39 017,1
|
11
|
+2
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 412
|
34 655,3
|
12
|
+5
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
4 145
|
33 299,3
|
13
|
-1
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 106
|
25 522,1
|
14
|
+1
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 950
|
17 438,1
|
15
|
-5
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 955
|
17 414,1
|
16
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 363
|
16 874,1
|
17
|
+1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 943
|
11 383,0
|
18
|
-4
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 761
|
10 607,1
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления ПАО “Сбербанк России” Герман Греф подписали Соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и Сбером в области искусственного интеллекта, а также дали старт обучению преподавателей московских колледжей в рамках образовательного проекта Сбера “Школа 21”. Также мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал отставку своего заместителя по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сообщив, что он переходит на другую работу. Комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома на Беговой улице будет завершена в 2026 году, сообщил Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство трассы, которая соединит Московский скоростной диаметр (МСД) с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции “Народное Ополчение” Рублево-Архангельской линии метро.
Более миллиона школьников Московской области примут участие в акции “День добрых дел”, которая пройдет 27 апреля в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья с мая начнут выпускать китайские автомобили, рассказал глава Московской области Андрей Воробьев. Кредиты погибших при теракте в “Крокусе” и их ближайших родственников банки самостоятельно спишут до 15 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. Помимо этого, сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил завершение строительства Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске. Жители Подмосковья в рамках акции “Доброе дело” за два года отправили более 5,6 тыс. тонн гуманитарной помощи в Донбасс, всего туда было сделано 143 рейса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава Белгородского региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны успешно обезвредила 21 воздушную цель, приближавшуюся к Белгороду. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ дронами села Пороз Грайворонского городского округ. Пять беспилотников-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа в Белгородской области, ранен водитель трактора, поврежден зерновоз, выбиты стекла в торговом объекте, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) утром 6 апреля оказались повреждены корпус детской поликлиники и 12 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Смоленской области Василия Анохина (+5) и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова (+3).
Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода в Вязьме. Состояние пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области оценивается как стабильное, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в селе Доброе беспилотник упал на строящееся здание Центральной районной больницы.
Главы регионов:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
+2
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
53 624
|
520 394,7
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
37 059
|
389 233,8
|
3
|
+47
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
21 068
|
265 263,7
|
4
|
-3
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
23 251
|
263 968,1
|
5
|
+54
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
15 131
|
207 800,2
|
6
|
+29
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
13 911
|
175 232,7
|
7
|
-3
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
11 617
|
133 297,5
|
8
|
+1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
12 933
|
127 798,0
|
9
|
-3
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
8 840
|
111 125,5
|
10
|
+4
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
10 869
|
106 311,0
|
11
|
-6
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
11 118
|
101 032,4
|
12
|
-1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
8 716
|
97 483,0
|
13
|
+5
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
15 474
|
89 860,7
|
14
|
+7
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
9 729
|
82 357,3
|
15
|
-8
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
5 219
|
77 097,1
|
16
|
0
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
10 565
|
75 615,3
|
17
|
+15
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
11 503
|
73 262,1
|
18
|
-8
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
9 522
|
70 809,7
|
19
|
-11
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
6 534
|
66 220,0
|
20
|
+2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
8 065
|
62 883,5
|
21
|
-4
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 870
|
57 354,7
|
22
|
-10
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
6 275
|
55 795,2
|
23
|
+1
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
6 693
|
53 521,7
|
24
|
-4
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
9 899
|
52 799,0
|
25
|
-2
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
3 535
|
51 788,3
|
26
|
+29
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
6 191
|
51 383,3
|
27
|
-12
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
8 199
|
50 424,7
|
28
|
+6
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
10 132
|
50 231,0
|
29
|
0
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
8 660
|
50 023,0
|
30
|
-11
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
7 107
|
46 513,0
|
31
|
-18
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
4 932
|
46 330,8
|
32
|
+9
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
8 292
|
45 215,0
|
33
|
-3
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 137
|
41 235,2
|
34
|
+11
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
8 286
|
40 592,8
|
35
|
-7
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
6 300
|
40 544,3
|
36
|
-5
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
6 293
|
40 109,0
|
37
|
+21
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
5 933
|
39 925,3
|
38
|
+19
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
4 851
|
39 916,1
|
39
|
-1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 898
|
39 017,1
|
40
|
-14
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 857
|
36 651,6
|
41
|
+11
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 219
|
36 535,0
|
42
|
-17
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
6 650
|
35 129,4
|
43
|
+1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 412
|
34 655,3
|
44
|
+3
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
5 536
|
33 974,1
|
45
|
+29
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
4 145
|
33 299,3
|
46
|
+5
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
5 607
|
31 137,0
|
47
|
-8
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
3 160
|
28 505,6
|
48
|
+6
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
4 411
|
28 193,4
|
49
|
-1
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4 612
|
27 503,2
|
50
|
-1
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
5 159
|
27 443,0
|
51
|
+20
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
5 047
|
26 053,9
|
52
|
-10
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 106
|
25 522,1
|
53
|
+11
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 434
|
24 634,5
|
54
|
-21
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
7 619
|
24 628,7
|
55
|
+1
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
2 316
|
24 079,1
|
56
|
-10
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
4 438
|
23 649,7
|
57
|
+11
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
6 410
|
23 427,2
|
58
|
+9
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
5 472
|
22 164,6
|
59
|
-32
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 195
|
22 004,3
|
60
|
+15
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 065
|
20 771,0
|
61
|
0
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 308
|
20 198,2
|
62
|
-22
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
4 246
|
20 122,1
|
63
|
0
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
5 841
|
19 727,2
|
64
|
-2
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
3 057
|
19 546,3
|
65
|
+4
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
3 527
|
19 408,0
|
66
|
+11
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 622
|
19 178,4
|
67
|
+16
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2 820
|
18 921,0
|
68
|
+2
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 950
|
17 438,1
|
69
|
-33
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 955
|
17 414,1
|
70
|
-4
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
2 586
|
16 899,0
|
71
|
+1
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 363
|
16 874,1
|
72
|
+12
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
2 673
|
15 069,9
|
73
|
+7
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 445
|
12 474,5
|
74
|
+5
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 943
|
11 383,0
|
75
|
-15
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 199
|
11 031,8
|
76
|
-23
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
1 928
|
11 026,4
|
77
|
-12
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 761
|
10 607,1
|
78
|
+7
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
1 353
|
9 509,3
|
79
|
-1
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1 733
|
9 215,2
|
80
|
+2
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 944
|
8 262,4
|
81
|
-5
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 440
|
6 775,0
|
82
|
-9
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 897
|
6 698,0
|
83
|
-2
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 823
|
5 044,9
|
84
|
+2
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 363
|
4 715,1
|
85
|
+2
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 138
|
4 029,5
|
86
|
+2
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
656
|
3 292,0
|
87
|
-50
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
992
|
3 283,1
|
88
|
+1
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
744
|
3 153,0
|
89
|
-46
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
16 404
|
-99 132,0
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