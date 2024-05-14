Медиарейтинг губернаторов за апрель

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 +2 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 53 624 520 394,7 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 37 059 389 233,8 3 -2 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 23 251 263 968,1 4 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 11 617 133 297,5 5 +1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 10 565 75 615,3 6 +3 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 11 503 73 262,1 7 -2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 6 534 66 220,0 8 -1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 12 870 57 354,7 9 -1 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 6 300 40 544,3 10 +1 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 4 898 39 017,1 11 +2 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 5 412 34 655,3 12 +5 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 4 145 33 299,3 13 -1 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 3 106 25 522,1 14 +1 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4 950 17 438,1 15 -5 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 955 17 414,1 16 0 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3 363 16 874,1 17 +1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 943 11 383,0 18 -4 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 761 10 607,1

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления ПАО “Сбербанк России” Герман Греф подписали Соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и Сбером в области искусственного интеллекта, а также дали старт обучению преподавателей московских колледжей в рамках образовательного проекта Сбера “Школа 21”. Также мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал отставку своего заместителя по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сообщив, что он переходит на другую работу. Комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома на Беговой улице будет завершена в 2026 году, сообщил Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство трассы, которая соединит Московский скоростной диаметр (МСД) с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции “Народное Ополчение” Рублево-Архангельской линии метро.

Более миллиона школьников Московской области примут участие в акции “День добрых дел”, которая пройдет 27 апреля в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья с мая начнут выпускать китайские автомобили, рассказал глава Московской области Андрей Воробьев. Кредиты погибших при теракте в “Крокусе” и их ближайших родственников банки самостоятельно спишут до 15 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. Помимо этого, сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил завершение строительства Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске. Жители Подмосковья в рамках акции “Доброе дело” за два года отправили более 5,6 тыс. тонн гуманитарной помощи в Донбасс, всего туда было сделано 143 рейса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Белгородского региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны успешно обезвредила 21 воздушную цель, приближавшуюся к Белгороду. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ дронами села Пороз Грайворонского городского округ. Пять беспилотников-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа в Белгородской области, ранен водитель трактора, поврежден зерновоз, выбиты стекла в торговом объекте, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) утром 6 апреля оказались повреждены корпус детской поликлиники и 12 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Смоленской области Василия Анохина (+5) и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова (+3).

Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода в Вязьме. Состояние пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области оценивается как стабильное, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в селе Доброе беспилотник упал на строящееся здание Центральной районной больницы.

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