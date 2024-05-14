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Медиарейтинг губернаторов за апрель

14.05.2024, 15:15, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

+2

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

53 624

520 394,7

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

37 059

389 233,8

3

-2

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

23 251

263 968,1

4

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

11 617

133 297,5

5

+1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

10 565

75 615,3

6

+3

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

11 503

73 262,1

7

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

6 534

66 220,0

8

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 870

57 354,7

9

-1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 300

40 544,3

10

+1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 898

39 017,1

11

+2

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 412

34 655,3

12

+5

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

4 145

33 299,3

13

-1

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 106

25 522,1

14

+1

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 950

17 438,1

15

-5

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 955

17 414,1

16

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 363

16 874,1

17

+1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 943

11 383,0

18

-4

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 761

10 607,1

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления ПАО “Сбербанк России” Герман Греф подписали Соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и Сбером в области искусственного интеллекта, а также дали старт обучению преподавателей московских колледжей в рамках образовательного проекта Сбера “Школа 21”. Также мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал отставку своего заместителя по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сообщив, что он переходит на другую работу. Комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома на Беговой улице будет завершена в 2026 году, сообщил Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство трассы, которая соединит Московский скоростной диаметр (МСД) с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции “Народное Ополчение” Рублево-Архангельской линии метро.

Более миллиона школьников Московской области примут участие в акции “День добрых дел”, которая пройдет 27 апреля в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья с мая начнут выпускать китайские автомобили, рассказал глава Московской области Андрей Воробьев. Кредиты погибших при теракте в “Крокусе” и их ближайших родственников банки самостоятельно спишут до 15 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. Помимо этого, сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил завершение строительства Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске. Жители Подмосковья в рамках акции “Доброе дело” за два года отправили более 5,6 тыс. тонн гуманитарной помощи в Донбасс, всего туда было сделано 143 рейса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Белгородского региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны успешно обезвредила 21 воздушную цель, приближавшуюся к Белгороду. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ дронами села Пороз Грайворонского городского округ. Пять беспилотников-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа в Белгородской области, ранен водитель трактора, поврежден зерновоз, выбиты стекла в торговом объекте, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) утром 6 апреля оказались повреждены корпус детской поликлиники и 12 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Смоленской области Василия Анохина (+5) и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова (+3).
Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода в Вязьме. Состояние пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области оценивается как стабильное, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в селе Доброе беспилотник упал на строящееся здание Центральной районной больницы.

Главы регионов:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

+2

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

53 624

520 394,7

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

37 059

389 233,8

3

+47

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

21 068

265 263,7

4

-3

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

23 251

263 968,1

5

+54

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

15 131

207 800,2

6

+29

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

13 911

175 232,7

7

-3

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

11 617

133 297,5

8

+1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

12 933

127 798,0

9

-3

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

8 840

111 125,5

10

+4

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

10 869

106 311,0

11

-6

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

11 118

101 032,4

12

-1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

8 716

97 483,0

13

+5

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

15 474

89 860,7

14

+7

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

9 729

82 357,3

15

-8

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

5 219

77 097,1

16

0

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

10 565

75 615,3

17

+15

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

11 503

73 262,1

18

-8

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

9 522

70 809,7

19

-11

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

6 534

66 220,0

20

+2

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

8 065

62 883,5

21

-4

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 870

57 354,7

22

-10

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

6 275

55 795,2

23

+1

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

6 693

53 521,7

24

-4

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

9 899

52 799,0

25

-2

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

3 535

51 788,3

26

+29

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

6 191

51 383,3

27

-12

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

8 199

50 424,7

28

+6

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

10 132

50 231,0

29

0

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

8 660

50 023,0

30

-11

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

7 107

46 513,0

31

-18

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

4 932

46 330,8

32

+9

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

8 292

45 215,0

33

-3

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 137

41 235,2

34

+11

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

8 286

40 592,8

35

-7

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

6 300

40 544,3

36

-5

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

6 293

40 109,0

37

+21

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

5 933

39 925,3

38

+19

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

4 851

39 916,1

39

-1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 898

39 017,1

40

-14

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 857

36 651,6

41

+11

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

4 219

36 535,0

42

-17

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

6 650

35 129,4

43

+1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 412

34 655,3

44

+3

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

5 536

33 974,1

45

+29

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

4 145

33 299,3

46

+5

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

5 607

31 137,0

47

-8

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

3 160

28 505,6

48

+6

УЙБА Владимир Викторович

Коми

4 411

28 193,4

49

-1

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4 612

27 503,2

50

-1

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

5 159

27 443,0

51

+20

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

5 047

26 053,9

52

-10

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 106

25 522,1

53

+11

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 434

24 634,5

54

-21

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

7 619

24 628,7

55

+1

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

2 316

24 079,1

56

-10

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

4 438

23 649,7

57

+11

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

6 410

23 427,2

58

+9

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

5 472

22 164,6

59

-32

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 195

22 004,3

60

+15

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 065

20 771,0

61

0

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 308

20 198,2

62

-22

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

4 246

20 122,1

63

0

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

5 841

19 727,2

64

-2

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

3 057

19 546,3

65

+4

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

3 527

19 408,0

66

+11

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 622

19 178,4

67

+16

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2 820

18 921,0

68

+2

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 950

17 438,1

69

-33

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 955

17 414,1

70

-4

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

2 586

16 899,0

71

+1

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 363

16 874,1

72

+12

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

2 673

15 069,9

73

+7

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 445

12 474,5

74

+5

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 943

11 383,0

75

-15

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 199

11 031,8

76

-23

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

1 928

11 026,4

77

-12

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 761

10 607,1

78

+7

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

1 353

9 509,3

79

-1

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1 733

9 215,2

80

+2

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 944

8 262,4

81

-5

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 440

6 775,0

82

-9

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 897

6 698,0

83

-2

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 823

5 044,9

84

+2

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 363

4 715,1

85

+2

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 138

4 029,5

86

+2

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

656

3 292,0

87

-50

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

992

3 283,1

88

+1

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

744

3 153,0

89

-46

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

16 404

-99 132,0



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