Рыбий хвост в форме буквы «Y», ирокез и «Викинг»: лучшие женские прически для занятий спортом и просто активной жизни
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Девушки, ведущие активный образ жизни, часто сталкиваются с проблемой выбора удобной и в то же время стильной прически для тренировок и спортивных соревнований. Как сделать так, чтобы волосы не лезли в глаза и не мешали занятиям спортом, но при этом выглядеть модно и привлекательно?
Длинные косы до бедер
Идеальный летний выбор. Они прекрасно смотрятся распущенными, придавая образу легкости. А по желанию их можно убрать в удобный хвост.
Перекрестные голландские косы
Они создают милый спортивный образ. Заплетите две косы, переплетая их между собой. Такая прическа комфортна на тренировке.
Две боковые косы, собранные в пучки на затылке
С их помощью можно надежно убрать волосы с лица и шеи. А еще замаскировать жирные корни.
Модные косички с яркими накладными волосами
Тренд для активных девушек. Длинные косы стильные и одновременно практичные, не распускаются при активности.
Косы из 90-х
Выделяйтесь в тренажерном зале прической 90-х: гладкие прямые пряди с зигзагообразным пробором и плотными косами. Эффектная индивидуальность.
Кудрявый пучок на макушке
Изысканная альтернатива хвостам и косам. Такая прическа не мешает тренировке, привлекая внимание.
Аккуратные гладкие косички, собранные в низкий пучок
Еще один хороший способ убрать волосы с лица. Универсальная прическа для разных видов спорта.
Две простые косички по бокам
Прическа в стиле 90-х идеально подходят для тренировок и летних прогулок. Легко создать ностальгический образ.
Косички корнроу + коса-ирокез
Оригинальное сочетание косичек корнроу с косой-ирокезом и высоким хвостом создаст яркий спортивный образ. Добавьте накладные волосы – и вы готовы блистать!
Пучок из тонких кос
Измените привычный стиль, сделав забавные тонкие косички. Они подойдут для прямых и кудрявых волос и сохранят свою форму во время тренировок.
Высокий хвост + две косички
Классика не подведет – высокий хвост в сочетании с двумя косичками. Такая прическа аккуратна и не создаст помех.
Толстые и тонкие косы
Сделайте сложную косу, чередуя толстые и тонкие косички. Это добавит стилю визуальный интерес и фактуру.
Две косы по бокам
Обновите традиционный женственный пучок, добавив две боковые косы. Такая прическа выделяется, оставаясь практичной.
“Корзинка”
Завитки и пучок подойдут даже для коротких волос, позволяя сосредоточиться на тренировке. Элегантно и непринужденно.
“Рыбий хвост”
Создайте эффектную прическу, разделив волосы на три части: “рыбий хвост” посередине и две боковые косы.
Две косы, соединенные в одну
Играйте с высотой пучков из двух кос: выше заплетайте плотно, внизу – свободнее.
Две косы, закрученные в пучки на концах
Заплетите две одинаковые боковые косы и соберите их резинками в аккуратные пучки. Это простая и универсальная прическа для спортзала.
Хвост с завитками на макушке
Создайте эффектную прическу с центральным завитком на макушке и двумя боковыми косами. Она подчеркнет вашу индивидуальность.
Низкие косы с распущенными концами
Классические низкие косички с распущенными концами создают легкий спортивный образ, вдохновленный 90-ми.
Голландские косы + “рыбий хвост”
Соедините по центру голландские косы и “рыбий хвост”. Дополните их, заплетя по бокам французские или “веревочные” косички.
Два перекрученных хвостика
Закрутите в хвостики по бокам головы пряди и зафиксируйте их. Эта девичья прическа навеет воспоминания.
Горизонтальные косы с накладными прядями
Горизонтальные косы плюс две вертикальные косички с накладными волосами создадут яркий спортивный образ.
Косы в стиле викингов
Перекрестные косички в викинг-стиле отлично дополнят любые тренировки, не мешая им.
Коса-ирокез, переходящая в хвост
Коса-ирокез на макушке придаст динамики классической высокой прическе. Стильно и удобно.
Косы корнроуз
Крупные косички корнроуз – это стильно и удобно. Не бойтесь обнажить корни – так прическа станет еще более спортивной.
Пучок с платком
Яркий платок или бандана плюс небрежный пучок – трендовое решение для коротких волос в спорте. Быстро, стильно, комфортно.
Хвост из афрокосичек
Тонкие афрокосички, собранные в хвост, подчеркнут пластику и создадут гармоничный силуэт.
Средний хвост с боковой косой
Оригинальное сочетание – средний хвост с боковой косой. Это мило, непринужденно и подходит для повседневных тренировок.
Низкий хвост, свернутый в жгут
Классика жанра – низкий гладкий хвост, скрученный в жгут. Такая прическа актуальна всегда.
Плоская коса поверх “рыбьего хвоста”
Сделайте асимметричную плоскую косу поверх “рыбьего хвоста”. Это придаст образу современности и динамики.
“Рыбий хвост” на конском хвосте
Объемная коса – “рыбий хвост” в высоком хвосте – яркое решение для спортсменок.
“Пузырчатые” косы
Создайте эффектные “пузырчатые” косы с помощью резинок. Это быстрый способ выделиться в тренажерном зале.
Элегантный высокий пучок с узлом
Это универсальная прическа для девушек с утонченным вкусом. Она подойдет как для спортзала, так и для прогулок или свиданий.
Голландские косы
Голландские косы, собранные в пучок, выглядят мило и практично. Они не только удобны во время тренировки, но и придают шарма после.
Дерзкие мини-пучки
Они добавят вашему спортивному образу атмосферы крутой девчонки. Такая прическа стильная и удобная одновременно.
Две косы, собранные в один пучок
Длинные косы, закрепленные в пучке, не дадут прическе испортить впечатление от тренировки. Они выглядят эффектно и практично.
Выбирайте понравившийся вариант прически из наших предложений или используйте их как основу для создания собственного оригинального лука.
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