Рыбий хвост в форме буквы «Y», ирокез и «Викинг»: лучшие женские прически для занятий спортом и просто активной жизни

Девушки, ведущие активный образ жизни, часто сталкиваются с проблемой выбора удобной и в то же время стильной прически для тренировок и спортивных соревнований. Как сделать так, чтобы волосы не лезли в глаза и не мешали занятиям спортом, но при этом выглядеть модно и привлекательно?

Длинные косы до бедер

Идеальный летний выбор. Они прекрасно смотрятся распущенными, придавая образу легкости. А по желанию их можно убрать в удобный хвост.

Перекрестные голландские косы

Они создают милый спортивный образ. Заплетите две косы, переплетая их между собой. Такая прическа комфортна на тренировке.

Две боковые косы, собранные в пучки на затылке

С их помощью можно надежно убрать волосы с лица и шеи. А еще замаскировать жирные корни.

Модные косички с яркими накладными волосами

Тренд для активных девушек. Длинные косы стильные и одновременно практичные, не распускаются при активности.

Косы из 90-х

Выделяйтесь в тренажерном зале прической 90-х: гладкие прямые пряди с зигзагообразным пробором и плотными косами. Эффектная индивидуальность.

Кудрявый пучок на макушке

Изысканная альтернатива хвостам и косам. Такая прическа не мешает тренировке, привлекая внимание.

Аккуратные гладкие косички, собранные в низкий пучок

Еще один хороший способ убрать волосы с лица. Универсальная прическа для разных видов спорта.

Две простые косички по бокам

Прическа в стиле 90-х идеально подходят для тренировок и летних прогулок. Легко создать ностальгический образ.

Косички корнроу + коса-ирокез

Оригинальное сочетание косичек корнроу с косой-ирокезом и высоким хвостом создаст яркий спортивный образ. Добавьте накладные волосы – и вы готовы блистать!

Пучок из тонких кос

Измените привычный стиль, сделав забавные тонкие косички. Они подойдут для прямых и кудрявых волос и сохранят свою форму во время тренировок.

Высокий хвост + две косички

Классика не подведет – высокий хвост в сочетании с двумя косичками. Такая прическа аккуратна и не создаст помех.

Толстые и тонкие косы

Сделайте сложную косу, чередуя толстые и тонкие косички. Это добавит стилю визуальный интерес и фактуру.

Две косы по бокам

Обновите традиционный женственный пучок, добавив две боковые косы. Такая прическа выделяется, оставаясь практичной.

“Корзинка”

Завитки и пучок подойдут даже для коротких волос, позволяя сосредоточиться на тренировке. Элегантно и непринужденно.

“Рыбий хвост”

Создайте эффектную прическу, разделив волосы на три части: “рыбий хвост” посередине и две боковые косы.

Две косы, соединенные в одну

Играйте с высотой пучков из двух кос: выше заплетайте плотно, внизу – свободнее.

Две косы, закрученные в пучки на концах

Заплетите две одинаковые боковые косы и соберите их резинками в аккуратные пучки. Это простая и универсальная прическа для спортзала.

Хвост с завитками на макушке

Создайте эффектную прическу с центральным завитком на макушке и двумя боковыми косами. Она подчеркнет вашу индивидуальность.

Низкие косы с распущенными концами

Классические низкие косички с распущенными концами создают легкий спортивный образ, вдохновленный 90-ми.

Голландские косы + “рыбий хвост”

Соедините по центру голландские косы и “рыбий хвост”. Дополните их, заплетя по бокам французские или “веревочные” косички.

Два перекрученных хвостика

Закрутите в хвостики по бокам головы пряди и зафиксируйте их. Эта девичья прическа навеет воспоминания.

Горизонтальные косы с накладными прядями

Горизонтальные косы плюс две вертикальные косички с накладными волосами создадут яркий спортивный образ.

Косы в стиле викингов

Перекрестные косички в викинг-стиле отлично дополнят любые тренировки, не мешая им.

Коса-ирокез, переходящая в хвост

Коса-ирокез на макушке придаст динамики классической высокой прическе. Стильно и удобно.

Косы корнроуз

Крупные косички корнроуз – это стильно и удобно. Не бойтесь обнажить корни – так прическа станет еще более спортивной.

Пучок с платком

Яркий платок или бандана плюс небрежный пучок – трендовое решение для коротких волос в спорте. Быстро, стильно, комфортно.

Хвост из афрокосичек

Тонкие афрокосички, собранные в хвост, подчеркнут пластику и создадут гармоничный силуэт.

Средний хвост с боковой косой

Оригинальное сочетание – средний хвост с боковой косой. Это мило, непринужденно и подходит для повседневных тренировок.

Низкий хвост, свернутый в жгут

Классика жанра – низкий гладкий хвост, скрученный в жгут. Такая прическа актуальна всегда.

Плоская коса поверх “рыбьего хвоста”

Сделайте асимметричную плоскую косу поверх “рыбьего хвоста”. Это придаст образу современности и динамики.

“Рыбий хвост” на конском хвосте

Объемная коса – “рыбий хвост” в высоком хвосте – яркое решение для спортсменок.

“Пузырчатые” косы

Создайте эффектные “пузырчатые” косы с помощью резинок. Это быстрый способ выделиться в тренажерном зале.

Элегантный высокий пучок с узлом

Это универсальная прическа для девушек с утонченным вкусом. Она подойдет как для спортзала, так и для прогулок или свиданий.

Голландские косы

Голландские косы, собранные в пучок, выглядят мило и практично. Они не только удобны во время тренировки, но и придают шарма после.

Дерзкие мини-пучки

Они добавят вашему спортивному образу атмосферы крутой девчонки. Такая прическа стильная и удобная одновременно.

Две косы, собранные в один пучок

Длинные косы, закрепленные в пучке, не дадут прическе испортить впечатление от тренировки. Они выглядят эффектно и практично.

Выбирайте понравившийся вариант прически из наших предложений или используйте их как основу для создания собственного оригинального лука.