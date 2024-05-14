Акцентная коса и плетенный пучок: несколько простых способов красиво завязать волосы

Есть множество простых способов завязать волосы так, чтобы прическа получилась стильной, эффектной и привлекательной. Поэтому, если вы являетесь счастливой обладательницей средних или длинных локонов, поэкспериментируйте с моделями и выберите ту, которая вам больше всего подходит и импонирует. Ниже представлено описание самых интересных идей укладок с завязанными волосами.

Петля с конским хвостом

Это очень стильная прическа, которая выполняется практически за несколько минут. Расчешите волосы и соберите их в конский хвост. После этого зафиксируйте резинкой и сделайте петлю. Кончики оставьте подлиннее, чтобы петля по сравнению с длиной хвоста занимала одну четверть. Сверху повяжите ленту выбранного вами цвета, которая будет идеально гармонировать с цветовой гаммой наряда.

Акцентная коса

Эта прическа выглядит очень стильно и элегантно. Соберите волосы в полухвостик (более привычным является название прически – «мальвинка»). Одну боковую прядь у лица оставьте свободной. Хвост на боковой зоне закрепите резинкой, а свободную прядь сплетите в косичку. Оберните косой основание хвостика, кончики волос зафиксируйте невидимкой.

С лентой на макушке

Эту прическу легко можно сделать на средних и даже умеренно коротких волосах. Прическа боб с прямым пробором идеально подойдет для данной укладки. Расчешите волосы по направлению роста, разделите вертикальным пробором посередине, после чего отделите на макушке с обеих сторон по одной большой пряди. Соедините их вместе и завяжите ленточкой для волос.

Петля из «мальвинки»

Прическа смотрится просто потрясающе, даже если уложена не очень аккуратно. Выполняется достаточно легко. Вы можете использовать принцип петли с конским хвостом, которая была представлена первой из причесок. Отличие заключается в том, что в хвостик надо собрать не все, а только половину волос (верхнюю часть, отделенную горизонтальным пробором). Затем сделать петлю с длинными кончиками. Закрепить прическу резинками и шпильками (если это потребуется).

Оригинальные жгуты

Обладательницам волнистых волос средней длины до плеч подойдет модель с закрученными прядями. Отделите по одной части волос на правом и левом висках. После этого закрутите волосы против часовой стрелки до самых кончиков. Наконец, закрепите петлю зажимом или прочной резинкой для волос по центру затылочной зоны. Прическа смотрится очень привлекательно и наверняка понравится почитательницам греческого стиля.

Оригинальный полупучок

Следующая прическа производит впечатление непринужденной и простой. Сначала вам нужно завести часть волос назад, затем разделить их пополам. После этого завяжите волосы базовым узлом, оставив концы свободными. Можно сделать не один, а несколько узлов, после чего закрепить кончики волос невидимкой или шпилькой.

Пучок волос на макушке

Это классическая прическа, которая выполняется быстро, а выглядит элегантно. Хитрость заключается в том, чтобы просто собрать волосы в высокий хвост, а затем в произвольном порядке закрепить кончики волос. Если волосы слишком длинные, можно сделать несколько оборотов вокруг основания хвостика. Модель с пучком на макушке создаст иллюзию более пышных волос и придаст вашему образу гламурности. Отличным решением будет закрепить пучок сверху декоративной резинкой или лентой.

Элегантный поворот

Чтобы выглядеть роскошно и безупречно, вы можете сделать на волосах импровизированную «ракушку». Для этого необходимо отделить волосы горизонтальным пробором, разделить пополам верхнюю часть и переплести две эти части вертикально жгутом. Ракушку закрепить шпильками или невидимками (так вам удобно).

Пучок из косички

Чтобы сделать эту стильную, красивую и оригинальную прическу необходимо расчесать волосы и собрать их в высокий хвост на макушке. После этого сплести из хвостика косичку (отличной идеей будет использовать плетение «рыбий хвост») и обернуть ее несколько раз до окончания длины вокруг основания хвоста. Кончики спрятать и зафиксировать.