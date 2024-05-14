Проживающих за границей россиян обяжут при необходимости помогать агентуре жильём, едой и деньгами

Для россиян, проживающих постоянно за границей, подготовили новую обязанность – в случае необходимости они должны будут обеспечивать тайную агентуру жильём, продовольствием, транспортом и даже наличными деньгами.

Соответствующий законопроект разрабатывает правительство.

Инициатива преследует две основные цели: повысить эффективность работы российских спецслужб за границей в условиях временной оптимизации финансирования и укрепить связи с соотечественниками за рубежом.

– Настоящий законопроект отвечает как национальным интересам Российской Федерации, так и интересам её граждан, вынужденных проживать за рубежом, особенно в недружественных государствах, – говорится в пояснительной записке.

Документ также запрещает соотечественникам предоставлять местным (иностранным) властям информацию об агентах разведки, проживающих у них дома, – в ином случае придётся понести ответственность по российскому законодательству.

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