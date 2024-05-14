Модные и омолаживающие: стрижки, которые идеальны для женщин за 60 в очках

Если вы являетесь представительницей старшего возраста, которая носит очки, у вас есть шанс выбрать самую лучшую стрижку. Хорошей новостью является то, что мода на прически в возрастной категории женщин за 60 постоянно обновляется. Ниже представлены трендовые прически 2024 года, среди которых наверняка есть та, которая вам идеально подходит.

Боб длиной до подбородка для тонких волос с челкой

Элегантная и очень роскошно выглядящая прическа, которая смотрится просто потрясающе. Ее преимуществом является то, что сохраняется форма даже при отсутствии большого объема (прическа подходит для тонких волос). Стрижка является моделирующей и омолаживающей, подчеркивает красоту черт лица и замечательно смотрится с очками.

Маллет с эффектом соли и перца

Если вы хотите выразить свой бунтарский дух, сделайте ставку на маллет – превосходную стрижку на короткие и средние волосы, отличающуюся эффектностью и практичностью. Такая прическа особенно подходит женщинам от 60 и старше с натуральными локонами и сединой.

Многоуровневая миди-стрижка

Очень красивая прическа, которая подойдет обладательницам круглых и квадратных форм лица. Ступени смягчают форму и придают тонким волосам дополнительный объем. Наличие челки позволяет скрыть морщинки на лбу, а боковые пряди частично покрывают щеки и отвлекают внимание от шеи. Также они удачно обрамляют лицо, делая его максимально приближенным к идеальной овальной форме.

“Каскад” с тонкой челкой

Является идеальным выбор для пожилых женщин с круглым лицом и тонкими прямыми волосами. Благодаря средней длине и С-образной форме пряди кажутся легкими и шелковистыми. Тонкая челка отвлекает внимание от небольших морщинок на лбу, слегка завитые вовнутрь боковые пряди отлично моделируют форму лица. Прическа с эффектом лифтинга.

Пикси

Это одна из самых популярных и стильных коротких стрижек для пожилых женщин. Она отличается оригинальной формой с объемом волос на макушке и в верхней части головы и короткой длиной на боковых и затылочной зонах. Прическа обладает лифтинговым и моделирующим эффектом, замечательно смотрится с очками.

Суперкороткая прическа пикси

Речь идет о стрижке пикси с минимальной длиной волос. Это очень стильная прическа для смелых, ярких и креативных женщин. Она отличается изысканностью и невероятной практичностью (на уход практически не тратится время), поэтому идеально подходит для активных и энергичных представительниц прекрасного пола. Отлично смотрится с очками, обладает омолаживающим и моделирующим эффектом, подойдет женщинам с овальной или удлиненной формой лица (круглолицым дамам и обладательницам квадратной формы лучше отказаться от этой прически).

Асимметричная бикси

Асимметрия очень важна для омолаживающего эффекта прически. Кроме того, она позволяет отвлечь внимание от не очень привлекательных черт лица и подчеркнуть их достоинства. Отличный выбор для тех, кто мечтает улучшить форму. Асимметричная бикси — это замечательный выбор для тех, кто носит очки.

Боб с ровным пробором

Боб является одной из самых популярных причесок для представительниц прекрасного пола разных возрастов. Есть множество разновидностей боба, об одной из них (для тонких волос с челкой) уже было упомянуто выше. Существует еще одна очень удачная форма — это боб до подбородка с прямым пробором без челки.

Отличный вариант для обладательниц круглых и квадратных лиц, поскольку боковые пряди могут удачно скорректировать и изменить форму лица, максимально приблизив ее к идеальной овальной. Прическа отлично смотрится с очками, является практичной (не требует тщательного и длительного ухода) и универсальной (подходит для любой структуры волос, может быть как нарядной, так и повседневной).