В файлах Rockstar Games нашли упоминание ПК-версии Red Dead Redemption

Датамайнер Tez2 обнаружил упоминания о возможной версии Red Dead Redemption для ПК в файлах Rockstar Games. Эта версия, по его данным, будет включать как основную игру, так и дополнение Undead Nightmare, которое представляет собой отдельную историю о поисках лекарства от зомби-вируса.

Red Dead Redemption была выпущена для PlayStation 3 и Xbox 360 в мае 2010 года. Анонс ПК-порта, предположительно, может быть связан с предстоящим 14-летием игры, хотя точная дата выпуска пока неизвестна. В августе 2023 года игра вышла для Nintendo Switch, PlayStation 4 и PS5, а затем была улучшена с технической точки зрения и получила русские субтитры.