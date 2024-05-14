 

Запрет эксплуатировать трамваи из недружественных стран привёл к снятию с маршрутов сотен Tatra T3SU

14.05.2024, 13:33, Разное
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Решение правительства запретить эксплуатацию трамваев, произведённых в недружественных государствах, привело к остановке трамвайного сообщения в Нижнем Новгороде, Туле и ряде других городов, где основной парк составляли чешские вагоны Tatra T3SU.

Война в УкраинеОсновным вагоном в России теперь станет КТМ-5М3 (71-605), однако не везде можно быстро и безболезненно осуществить переход – «Татры» суммарно обслуживали почти полсотни маршрутов.

– Нельзя сказать, что пассажиры обрадуются, нельзя сказать, что сотрудники трамвайного парка обрадуются, но другого выхода нет, – рассказал источник в нижегородской мэрии. – Лучше перестраховаться и снять эти вагоны, чем потом быть обвинённым в работе на иностранную разведку.

В Екатеринбурге в свою очередь решили пойти ещё дальше – там показательно утилизируют часть «недружественных» трамваев. Сейчас их готовят к церемонии – на один из них нанесли надпись «Выкуси, Чехия», а другой разбили кувалдами, чтобы у зрителей не возникало чувства сожаления.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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