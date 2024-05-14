Отталкиваемся от оправы: как наносить макияж, если постоянно носите очки

Вы можете сделать потрясающий макияж вне зависимости от того, носите ли вы очки, контактные линзы или нет. Для тех, кто носит очки, макияж может стать отличным способом привлечь к глазам еще больше внимания. Однако есть несколько лайфхаков, которые вам следует знать, чтобы макияж выгодно подчеркивал ваши черты лица.

Нанесение основы

Одной из наиболее распространенных проблем являются следы и царапины, которые очки оставляют на носу. Чем толще вы нанесете слой тонального крема, тем заметнее будут неровности. Поэтому, когда вы используете основу, наносите меньше продукта на нос. Проблемные зоны корректируйте с помощью консилера. Это средство также делает тональный крем более матовым на переносице.

Тени для век, подходящие для оправ

Макияж глаз должен дополнять и уравновешивать оправу. Если она светлых оттенков, смело используйте темный макияж с подводкой для глаз как у рок-звезды. Темные оправы лучше сочетать с легким макияжем, ограниченным нанесением туши и светлых теней.

Для всех без исключения оправ подойдет макияж с аккуратно нанесенной жидкой подводкой и небольшим количеством туши. Толщина линии должна быть пропорциональна таковой у оправы. Черные оправы хорошо сочетаются практически с любыми тенями или подводкой.

Поговорим о ресницах

Когда дело доходит до ресниц, отдавайте предпочтение продуктам с подкручивающей щеточкой, а не удлиняющей. Ваши ресницы больше не будут касаться линзы каждый раз, когда вы моргаете.

Если ваши ресницы от природы довольно длинные, возможно, стоит перейти на водостойкую тушь, когда вы носите очки, чтобы продукт не размазывался по очкам в течение дня.

Хайлайтер и контуринг

Нанося румяна, не снимайте очки и используйте край оправы в качестве ориентира. Если вы боитесь, что пудровые румяна сотрутся, используйте жидкие или кремовые текстуры для большей стойкости.

Нанесите хайлайтер на скулы, используя оправу в качестве границы, и аккуратно проведите кистью по лицу так, чтобы при повороте головы было видно сияние.

Наденьте очки и воспользуйтесь контурингом вдоль тех участков, которые хотите акцентировать. Снимите очки, дополните свой макияж и растушуйте линии.

О губах

Очки привлекают много внимания к верхней части лица, поэтому, если вы хотите подчеркнуть губы, используйте матовые цвета на кремовой основе.

Ягодные цвета, как правило, подходят большинству оттенков кожи. Если вы носите черную оправу и придерживаетесь минимализма в макияже глаз, красные губы придадут вам культовый образ, который подойдет как для дневного времени, так и для офиса и вечернего мероприятия.