V-образный визуально подчеркивает плечи и талию: какой вырез на одежде подходит к разным типам фигуры

Модные тенденции приходят и уходят, но иногда самый лучший выбор – это просто надеть то, в чем вы чувствуете себя комфортно и что, по вашему мнению, вам идет. Чаще всего это касается выбора типа декольте, который лучше всего соответствует особенностям вашей фигуры. В этой статье мы расскажем, какой вырез на одежде подходит к разным типам фигуры.

V-образный вырез

Такой вырез может быть отличным вариантом, если у вас пышный бюст, но вы хотите это скрыть. Также этот вырез подойдет, если у вас небольшой живот или узкая талия, но которые вы хотели бы зрительно скорректировать. V-образный вырез акцентирует внимание на плечах и верхней части туловища, отвлекая его от проблемных зон.

Круглый вырез

Так же, как V-образный вырез отводит внимание от большой груди, круглый, наоборот, красиво подчеркивает маленькую грудь. Круглый вырез встречается на многих предметах одежды: футболках, водолазках, платьях, свитерах, джемперах, майках и других женских и мужских вещах. Он может быть разной глубины и ширины. Такой вырез считается классическим и универсальным, так как подходит многим людям независимо от пола, возраста и типа фигуры.

«Лодочка»

Классический вырез, который полностью открывает шею. По мнению стилистов, он всегда в моде. Этот вырез может быть оформлен мягкими складками или плиссировкой, что добавляет объем верхней части силуэта. Он визуально удлиняет шею и делает ее более изящной.

Такой вырез подойдет женщинам с маленьким размером груди, так как визуально увеличивает бюст и делает его более выразительным. Также вырез «лодочка» хорошо смотрится на женщинах с широкими плечами, поскольку уравновешивает пропорции тела.

U-образный

Это своего рода вариация V-образного выреза, он также больше подходит для женщин с большой грудью. Такой вырез придает женщине сексуальный и женственный вид, поэтому, если вы чувствуете, что хотите привлечь внимание к своему декольте, вы можете легко сделать это с помощью этого кроя.

Но носить одежду с таким вырезом можно и обладательницам маленькой груди, только следите, чтобы он не был слишком глубоким, ведь в этом случае он визуально сжимает грудь.

Американская пройма

Это одежда с глубоким, диагональным, но при этом плавным вырезом, который идет от подмышки до горловины, оставляющий плечи открытыми. Такая одежда подходит людям с узкими плечами и широкими бедрами, так как визуально делает фигуру более пропорциональной, но она не подойдет для тех, у кого полные и широкие плечи. Американская пройма часто встречается в вечерних и свадебных нарядах.

Асимметричный вырез

Вы чувствуете, что американская пройма создана не для вас, но подчеркнуть плечи все же хотелось бы? Асимметричный вырез – это вариант оформления горловины, при котором одно плечо остается открытым. Он может быть как на платье, так и на топе или блузке.

Такой вырез делает образ оригинальным и стильным, привлекает внимание к зоне декольте и шеи. Подходит девушкам с типом фигуры «перевернутый треугольник» (узкие бедра и широкие плечи), так как визуально делает фигуру более пропорциональной.

«Качели»

Это по-настоящему женственный вырез, визуально скрывающий большой бюст. Получится очень красивый наряд, если материал распределить не слишком плотно, поэтому обязательно обратите на это внимание, примеряя изделие с таким вырезом. Одежда с таким вырезом также может быть хорошим выбором, если вы хотите отвлечь внимание от большого живота.

Заключение

Конечно, самое главное, чтобы вам было хорошо в той или иной одежде. Также вы можете попробовать несколько вариантов и организовать свой гардероб таким образом, чтобы у вас всегда было хотя бы несколько разных вещей, которые, по вашему мнению, подойдут вам больше всего.