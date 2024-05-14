 

Rozetked показал все три модели серии Google Pixel 9, которые выйдут в октябре

14.05.2024, 11:45, Разное
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Российский издательский дом Rozetked впервые показал изображения и сравнительные данные трех моделей новой серии смартфонов Google Pixel 9. Источник информации является анонимным.

Согласно полученным данным, линейка включает четыре модели: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 XL и Pixel 9 Fold, последний из которых, скорее всего, будет иметь складной дизайн. Также отмечается, что наименования двух последних моделей пока не окончательно утверждены.

На опубликованных изображениях от Rozetked видно, что базовая модель Pixel 9 (кодовое имя Tokay) будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, в то время как Pixel 9 Pro (Caiman) и Pixel 9 Pro XL (Komodo) получат по 16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Дисплей базовой модели Pixel 9 будет иметь размер 6,24 дюйма, Pixel 9 Pro — 6,34 дюйма, а Pixel 9 XL — 6,73 дюйма. Хотя Pixel 9 и 9 Pro имеют одинаковые размеры, рамки экрана у младшей модели будут шире. Все три устройства получат AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц.

Pixel 9 будет иметь двойную камеру: основную (1х) и ультраширокоугольную (0,5х). Pixel 9 Pro и 9 Pro XL получат тройную камеру: ультраширокоугольную (0,5х), основную (1х) и телеобъектив (5x) — каждая камера с разрешением 50 Мп.

Все три модели будут работать на новом чипсете Google Tensor G4. Также отмечается, что Pixel 9 Pro и 9 Pro XL получат технологию UW.

Фотографии новых моделей показывают изменения в дизайне блока камер: теперь он не занимает всю ширину задней панели, а боковые грани, экран и задняя панель стали плоскими. Примечательно, что Pro-версии будут иметь матовую заднюю панель и глянцевые боковые рамки, в то время как Pixel 9 выделяется глянцевой задней панелью и матовыми рамками.

Rozetked обещает представить дополнительные материалы о новых устройствах в ближайшее время. По слухам, официальный анонс новинок ожидается на мероприятии Google I/O 14 мая, а в продажу они поступят, вероятнее всего, в октябре.


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