«Это жизнь, всякое бывает» – Мария Захарова объяснила, почему в новых контурных картах Калининградская область включает прибалтийские республики

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ноту, которую накануне направили Москве Латвия, Литва и Эстония.

Глав бывших советских республик возмутило, что на новых контурных картах для российских школ прибалтийские государства отмечены как часть Калининградской области.

– Это жизнь, всякое бывает, русофобствующие страны иногда исчезают с мировой карты. Так что учите русский язык, скоро он будет у вас единственным государственным, – пообещала Захарова в своём Telegram-канале.

Сейчас специалисты Калининградского государственного университета готовят план интеграции и дальнейшего развития Литвы, Латвии и Эстонии, основанный на выкладках начала 1980-х годов.

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