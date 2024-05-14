Скандалы: Сменил имя, уехал в США и устроился в McDonald’s

Что скрывает Гарик Харламов

Статус звезды, долларовые заработки, 28-я строчка в «Форбсе». Как ни удивительно, но это реальные факты из биографии Гарика Харламова. В отличие от других коллег, юмористу не пришлось прикладывать усилия, чтобы стать известным. Достаточно было кривляний и шуток «ниже пояса», чтобы одни россияне его полюбили, а другие — возненавидели. Кому удалось поставить Харламова на место, читайте у 78.ru.

Биография Гарика Харламова

Многие сравнивают Гарика Харламова с советским артистом Савелием Крамаровым. Мол, оба харизматичные и громогласные, успели побывать в эмиграции в Штатах. По широте известности Харламова сравнивают с американским комиком Джимом Керри. А вот по уровню заработка российскому юмористу нет равных, о чём каждый раз ему любят напоминать коллеги.

Да и позволяют Гарику Харламову чуть больше, чем другим. Например, он спокойно шутит про политику и первых лиц государства, откровенно измываться над артистами шоу-бизнеса, дружить с иноагентами и представителями ЛГБТ*. И при этом, как ни в чём не бывало, продолжать сниматься в шоу и создавать собственные. Пожалуй, единственное, в чём Харламов потерпел неудачу, — так это в личной жизни.

Детство и юность Гарика Харламова

Коренной москвич Гарик Харламов родился 28 февраля 1981 года. По национальности он русский. Первые три месяца жизни родители называли его Андреем, но потом решили поменять имя на Игоря — в честь деда по материнской линии. После зарубежной поездки Харламов решил сменить благородное старославянское имя на английское — Гарик.

Артист рассказывал, что мечтал стать милиционером или клоуном. Наклонности шута проявились в школе. Однажды Харламов вставил лицо директора и физика в порнокартинку, распечатал копии и расклеил по всему зданию. Как только комика исключили из учреждения, он переехал к отцу, который после развода и распада СССР эмигрировал в США. Гарика пристроили в актёрскую школу в Чикаго. В свободное время он работал на кассе «Макдоналдса» за 5 долларов в час и продавал мобильные.

Поняв, что чужая сторона не мила, Гарик Харламов в 18 лет вернулся в Россию. Он грезил о том, что с зарубежным театральным дипломом его буквально будут носить на руках. Однако в училищах не оценили такой уровень самомнения.

В столице вчерашний американец праздно проводил время с двоюродным братом Иваном, но после уговоров матери решил взяться за ум и стать менеджером. А ещё хотел «откосить» от армии. Поэтому Гарик Харламов поступил в университет на специальность «управление персоналом».

— Речи не шло о том, чтобы мне ещё отправиться в казарму. Я хотел пойти в театральный вуз, но там отсрочки не было. Управление — абсолютно не моя специальность, меня всю жизнь несло совершенно в другую степь, и я даже не представляю, каким персоналом сейчас мог бы руководить, — рассказывал юморист в одном из интервью.

Сдавать вступительные экзамены вместо комика пришёл брат Иван. По словам Харламова, он до сих пор лучше знает английский язык, чем русский, и потому часто пишет с ошибками.

Карьера Гарика Харламова

В начале своей карьеры Гарик Харламов вёл музыкальную программу «Три обезьяны» на канале МУЗ ТВ, а также игру с «клубничным» названием «Натуральный обмен». В 2005 году комика можно было увидеть в реалити-шоу «Офис» и «В субботу вечером». Также его приглашали в ситкомы «Саша + Маша», «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня». Но в начале всё же был КВН, и был скандал.

КВН

Пока одни юмористы, в числе которых Николай Наумов и Светлана Пермякова, Илья Соболев, участвовали в КВН по искреннему желанию, Гарик Харламов пришёл из-за скуки. Юмористу надоело учить экономику и бухгалтерский учёт, а за внеучебную активность можно было получить хорошие поблажки на сессии. Поэтому он пришёл к университетским игрокам и притворился, будто мечтает стать участником КВН. Но всё зашло далеко: в итоге Харламов несколько лет числился в командах «Сборная Москвы „МАМИ“», «ГУУ» и «Незолотая молодёжь».

Впрочем, предприимчивый Гарик сразу понял, что нужно пробиваться на ТВ. И потому решил втихую стать ведущим проекта «Радиомания» вместе с Лолитой, ни сказав при этом ничего Александру Маслякову-старшему. Когда же правда вылезла наружу, Масляков пришёл в ярость и публично унизил и выгнал юмориста из команды «Незолотая молодёжь».

— Потом, когда меня *** из КВНа, громко хлопнув дверью, Батруха ещё играл. Я его начал перетягивать в Comedy Club, — рассказывал в одном из интервью Харламов, но позже опроверг эти слова.

Comedy Club

Едва ли найдётся хотя бы один человек в России, который не слышал о телешоу Comedy Club. А ведь именно благодаря ему о Гарике Харламове узнали все. Идея повторить в стране аналог американского стендапа принадлежит не только «Бульдогу», но и Гарику Мартиросяну, Артуру Джанибекяну и Ташему Саркисяну.

Создатели «Камеди» вполне сознательно хотели, чтобы комики ругались матом, рассказывали откровенную похабщину. Одни журналисты и по сей день называют такой формат «глотком свободы» в противовес «сладенькому» проекту Регины Дубовицкой «Ашлаг».

23 апреля 2005 года вышел первый выпуск Comedy Club, в котором Гарик Харламов и Тимур «Каштан» Батрудинов показали миниатюру «Звонок родителям». Кто-то даже сравнил их дуэт с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, хотя тонким и интеллигентным юмором советских артистов на сцене ярко-красного московского клуба даже не пахло.

Со временем Тимуру Батрудинову надоело быть на вторых ролях. Он сказал об этом другу, на что Харламов только громко рассмеялся. Постепенно отношения у заядлых комиков стали портиться: Бульдог не фильтровал шутки, постоянно пытался уколоть и самоутвердиться за счёт второго участника.

— В нашем дуэте с Гариком Харламовым в Comedy Club у меня была обозначена роль второго плана, «Оскары» уже были распределены изначально. Но постепенно я начал задавать себе вопрос, а чего это я не ведущий, я же могу, — признавался Батрудинов журналистам.

Так или иначе, но с «Каштанкой» Харламов создал более сотни сценок, а кроме этого, отыграл скетчи с Гариком Мартиросяном («Алфавит»), Александром Реввой («Бабушка провинциального актёра», «Неравный брак», «Богатырь», «Сказка»), Вадимом Галыгиным («Тайна Сфинкса», «Камаз», «Раскопки»), Демисом Карибидисом («Экзамен», «Измена», «Водитель»), Мариной Федункив («Настольные игры», «Сон», «7 марта»).

Желая перетянуть внимание на себя, Гарик Харламов придумал вместе с Мартиросяном образ барда Эдуарда Сурового. На сцене альтер-эго комика демонстрировало абсолютно абсурдный и плоский юмор, который к тому же сопровождался трехэтажным матом. Юморист рассказывал, что на создание одной такой миниатюры у него уходило не меньше месяца… А то, что в номерах постоянно использовались шутки ниже пояса, Харламов объяснял тем, что для него юмор не делится на «разрешённый» и «пошлый».

В 2015 году Бульдог впервые вышел на сцену в роли ведущего. Вместе с Павлом Волей он продолжил лить негатив на участников, которые могли позволить себе билет на рублёвскую площадку «Камеди». Один из хлёстких номеров, безусловно, стала пародия на песни Ольги Бузовой. Номер получил название «Воля Харлузова». В видеоклипе комики предстали в образе гей-пары*, чем ошарашили не только звёзд, но и телезрителей. Впрочем, в Сети и сегодня можно найти восторженные отзывы на сей «опус»:

«— Мне больше не больно,

— А мне ещё больно…

Самоирония уровень 100!!!»,

«Прикольно получилось, посмеялись от души»,

«Молодцы парни. Пародия, что надо, на уровне!».

В ноябре 2022 года Гарик Харламов заявил, что уходит с проекта Comedy Club. В качестве преемника он назвал Андрея Бебуришвили. О причинах тактично умолчал, но отметил, что теперь «наконец-то отправится спать». Впрочем, как стало позже известно, это был лишь розыгрыш. Спустя две недели Харламов вернулся на телеэкраны.

— Ну всё, хватит! После двухнедельной пенсии и ваших петиций, видимо, пора обратно. Встретимся в эту пятницу. Опять я, Карл! — объяснил Гарик.

Примечательно, что его возвращение тоже обросло всевозможными слухами. По данным журналистов, юморист решил якобы пошантажировать руководство ТНТ и добиться повышения зарплаты. Однако в мае 2023 года контракт с проектом закончился, и комик не стал его продлевать.

Фильмы с Гариком Харламовым

В 2009 году Гарик Харламов уверовал в свои режиссёрские навыки и выпустил творения — «Самый лучший фильм» (2008), «Самый лучший фильм 2» (2009) и «Самый лучший фильм 3-ДЭ» (2011). Изначально трилогия не планировалась: Бульдог просто хотел постебать культовые отечественные фильмы, в числе которых — «Бригада», «Бумер», «9 рота». К участию привлекли Михаила Галустяна, Дмитрия Нагиева, Ксению Собчак и даже Армена Джигарханяна. Первая «лента», на удивление, получила отклик со стороны зрителей, а вот критики разнесли её в пух и прах. В попытках «сделать хуже» Харламов выпустил ещё две картины, не снискавшие интереса ни у кого.

На «Кинопоиске» количество картин с высоким рейтингом можно пересчитать на пальцах одной руки. Это «Последний богатырь: корень зла» (2020) у которого 7,2 балла из 10 и сериал «Зона комфорта» (2020) — 7,7 балла. Самый низкий рейтинг у ленты «Большая ржака!» (2012) — 1,4 балла. В нём Харламов читал закадровый текст.

Шоу с Гариком Харламовым

В июне 2010 года на федеральном телеканале НТВ вышел проект «Бульдог-шоу». Продюсеры проекта хотели заполучить Харламова, а потому предложили шоу, в котором он бы перевоплощался в разные образы и исполнял песни со звёздными гостями. Однако шоу просуществовало всего 5 выпусков. Спустя 13 лет один из бывших директоров телеканала заявил, что его закрыли из-за критически низких рейтингов.

— Я помню, как мы похитили у ТНТ Гарика Харламова. Выкрали прямо из «Камеди Клаба». И запустили на НТВ его авторское «Бульдог-шоу». Первые четыре выпуска провалились с треском… — отметил он.

Спустя три года на телеканале ТНТ вышла передача «ХБ». В этот раз проект продержался пять лет, а его создателями выступили Семён Слепаков** и Вячеслав Дусмухаметов. В основном Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов шутили на «взрослые» темы, в том числе самые провокационные и откровенные. Если первый сезон показали на телеэкранах, да и в то время, когда «дети уже спят», то второй пришлось снимать только для онлайн-кинотеатра.

— Делая «ХБ», мы решили, что не будем ни в чём себя ограничивать, будем делать то, что нравится нам самим, — комментировал Харламов.

В 2018 году появилась другая аббревиатура — «ОШ», или «Ошуительное хоу». До сих пор комики приглашают в гости знаменитостей, где предлагают им проходить испытания. В 2022 году артист вспомнил о вокальных данных и решил поучаствовать в шоу «Аватар» в образе Емели. Но жюри вычислило артиста уже в первом выпуске.

В мае 2023 года Гарик Харламов стал одним из ведущих шоу «Кстати», которое ведут Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев. Конкуренцию им составляет экс-коллега Павел Воля со своей программой «Шоу Воли».

Личная жизнь Гарика Харламова

В последние дни чаще, чем глупые шутки, в Сети обсуждают личную жизнь шоумена. Когда Гарик Харламов разводился в первый раз, многие винили в этом Кристину Асмус. В 2020 году артист расстался с актрисой, а теперь поклонники гадают, что произошло между ним и Катериной Ковальчук. Но был в биографии юмориста ещё один тайный роман.

Гарик Харламов и Светлана Светикова

Светлана Светикова на одном из интервью призналась, что в юности познакомилась с Гариком Харламовым. Сначала девушка и парень дружили, но позже осознали нечто большее. Светлана по уши влюбилась в характер и даже юмор комика. Роман длился три года, всё шло к помолвке, но родители Светиковой выступили против. Они поставили перед актрисой выбор: либо Гарик, либо они. Молодая и неопытная девушка выбрала любовь, но очень скоро пожалела, потому как не хотела потерять близких.

— Я встретила другого парня и решила за него схватиться как за спасательный жилет. Я сильно страдала, я ушла, любя. Это было страшно. Мы сидели просто вдвоем и плакали, потому что знали, что у нас нет будущего» — рассказала она Яне Чуриковой.

Гарик Харламов и Юлия Лещенко

Первый официальный брак Харламов заключил с менеджером ночного клуба Юлией Лещенко. Пара познакомилась в клубе: комик просто подошёл к провинциальной девушке и попросил номер телефона. Но союз просуществовал недолго, и в 2013-м стало известно о разводе. Разлучницей выступила Кристина Асмус. Тогда многие посочувствовали Юлии, поскольку девушка искренне любила Гарика и хотела, чтобы он стал отцом её детей.

Супруги разводились со скандалом: Харламов был убеждён, что ничего не должен бывшей подруге, а Лещенко отчаянно пыталась оставить себе недвижимость в 23 млн рублей. В конце концов, Юлии досталось всего 6 млн и автомобиль. Но поскольку машину юморист купил в кредит, кредит автоматически перешёл к бывшей супруге.

— Существуем дальше: муж все время на съемках, а дома как выжатый лимон. И я его жалею, неудобно сказать: «Пойдем в ресторан» или «Давай проведем ночь любви». Но периодически мы мечтаем о сыне… Сейчас я понимаю: Гарик всё ещё пытался зачать со мной ребенка, а сам уже встречался с Кристиной Асмус! Где-то через месяц лежим рядом на кровати. Он закачивает фотки с телефона в компьютер. На экране мелькают его съемочные образы из шоу. И вдруг между его героями четырех- и пятидневной давности возникает лицо девушки: белые волосы, улыбка, вытаращенные глаза… Без грима я тогда и не узнала в ней Кристину Асмус, — делилась Юлия Лещенко.

Гарик Харламов и Кристина Асмус

Пока длился бракоразводный процесс с Юлией Лещенко, Гарик Харламов под шумок сделал предложение Кристине Асмус. Получалось, что комик стал двоеженцем. Ситуация разрешилась в 2014 году, когда актриса и звезда сериала «Интерны» родила Харламову дочь Анастасию.

Что происходило дальше — покрыто тайной. Непонятно, как и где расписались Харламов с Асмус, к тому же супруги никогда не носили обручальные кольца. Актриса якобы своё потеряла, а у комика появилась «аллергия на металлы».

Семь лет брака закончились одним из самых обсуждаемых светских разводов 2020 года. На страничках Харламова и Асмус в одной из соцсетей одновременно появились заявления о распаде пары. Бывшие супруги подчеркнули, что причиной расставания стала не самоизоляция и не скандал, разразившийся из-за секс-сцены с Асмус в фильме «Текст». Один шоумен и вовсе заявил, что супруги просто приняли участие в шоу Comment Out. Но развод был реальным.

«Зачем замуж выходила? Из расчёта, что Харламов богаче её? Ещё и опускает бывшего мужа везде. А сама? Лицо да гениталии!»,

«Кто она без Гарика? Полный ноль и никому неинтересная амёба»,

«Гарик, получается, куколд?!», — писали пользователи Сети.

В декабре 2022 года СМИ выяснили, что Асмус закрутила новый роман с коллегой Романом Евдокимовым. К тому же оказалось, что парочка живёт в доме Харламова. Также деньги на содержание дочери и бывшей жены выделяет Гарик. Актриса пришла в возмущение от этих новостей.

— Да, мы живем втроем все это время, но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально! Ребенок должен видеть счастливых родителей. Пожалуйста, не надо плодить клевету про полное обеспечение, мы оба знаем, что это не так. Кроме коммуналки, которую я предлагала поделить пополам, тебе мне предъявить нечего, — писала она.

28 февраля 2024 года Кристина Асмус поздравила бывшего мужа с днём рождения и выложила пост с совместной фотографией, сопроводив подписью: «Семья. С днём рождения!». Неужели звёздная парочка спустя четыре года снова воссоединилась? Время покажет…

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

Харламов и Ковальчук познакомилась во время работы над сериалом «Гусар». Слухи об отношениях появились ещё в 2020-м, когда они отправились отдыхать на Чёрное море. Никто из них не спешил комментировать информацию, но осенью 2021 года, когда Гарик открывал сеть закусочных Dog Bulldog, его пришла поддержать любимая, тем самым подтвердив роман.

Ковальчук сразу же стали называть «копией Асмус», намекая на то, что девушка очень похожа на бывшую жену Харламова. За эти несколько лет пару то сводили, то снова разводили. Писали даже о том, что Харламов тайно женился на Ковальчук. Интересно, что Ковальчук нашла поддержку в лице мамы Гарика Харламова. Женщина регулярно публиковала с ней фотографии, поздравляла с праздниками и даже на фоне всех слухов поддерживала девушку.

По удивительному совпадению в феврале 2024 года Гарик Харламов пришёл на шоу «Натальная карта» к Олесе Иванченко, где неожиданно рассказал, что теперь одинок.

«Короче говоря, эта женщина милая такая, глазками хлоп-хлоп, а на самом деле держит Гарика за яйца», — заявила Иванченко в эфире шоу «Натальная карта». На комик неожиданно парировал: «Где такую найти?» Тогда ведущая заявила, что просто у Харламова уже есть такая девушка. «Заранее извините», — обратилась она к ней, посмотрев в камеру. «Ты сейчас извиняешься в пустоту», — парировал юморист. Таролог удивилась: «Её нет?» Харламов заявил: «Нет».

Гарик Харламов сейчас

Гарик Харламов — один из самых высокооплачиваемых комиков. В 2021 году его доход за год составил более двух миллионов долларов. Это обеспечило комику 28-ю строчку рейтинга «Форбс». Журналисты выяснили, что за один выпуск «Камеди» комик получал 2 млн рублей, а всего за месяц проект приносил от 8 до 10 млн. Стоимость корпоратива — от 20 до 50 тыс. долларов. Добавим к этому такие источники дохода, как кино, реклама и проекты в соцсетях.

После февраля 2022 года многие задавались вопросом: Гарик Харламов уехал из России? Нет, сейчас комик в стране, и даже спустя некоторое время заговорил о своём отношении к спецоперации на Украине и уехавшим в связи с политическими событиями артистам.

— Среди уехавших есть друзья мои, например, Семён Слепаков**. Это их личный выбор, моё мнение здесь вряд ли будет иметь какое-то значение. Я Сеню люблю, и он для меня остаётся другом — по моей истории жизненной, которая нас связывает. Это его позиция по поводу ситуации, — сказал он.

* Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией на территории России

**признан Минюстом РФ иностранным агентом

Анна Федорова

Оригинал материала: “78.ru”