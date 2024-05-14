OpenAI представил расширенную модель искусственного интеллекта GPT-4o

OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-4o, которая обладает расширенным функционалом и более высокой скоростью работы по сравнению со старыми версиями, пишет TechCrunch.

Буква “o” в названии указывает на “omni” – способность модели обрабатывать текст, речь и видео. Эта нейросеть поддерживает более 50 языков, включая русский, казахский, грузинский, китайский, арабский, турецкий и сербский.

GPT-4o имеет возможность анализировать фотографии ресторанного меню на иностранном языке, предоставляя не только перевод названий блюд, но и их историю, значение и рекомендации.

Новая модель также значительно улучшает работу чат-бота OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT, позволяя взаимодействовать с ним как с помощником. GPT-4o реагирует в реальном времени и может адаптироваться к различным эмоциональным стилям пользователя, улавливая нюансы голоса.