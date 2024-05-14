Когда разогрев в микроволновке делает еду опасной?

Эндокринолог Анастасия Гальянова предупредила о рисках, связанных с разогреванием еды в микроволновой печи. Использование неподходящей посуды или контейнеров может сделать пищу опасной для здоровья.

При разогревании пищи в пластиковой посуде выделяется множество токсичных веществ, подчеркивает доктор. Бензол, высвобождающийся из пластика при нагревании, может попасть в еду и оказать негативное воздействие на организм, способствуя мутациям ДНК и окислительному стрессу, что может спровоцировать возникновение опухолей.

Для безопасного разогрева лучше использовать керамическую или специальную стеклянную посуду. Пластиковые контейнеры должны быть специальными и маркированными соответствующим знаком, указывающим их пригодность для микроволновой печи.

Эксперт рекомендует ограничивать время разогревания в микроволновке, поскольку длительное воздействие микроволн может привести к потере полезных веществ. В целом необходимо отдавать предпочтительнее при разогреве духовке или плите, а не микроволновке, чтобы сохранить пищу более полезной.