 

Анна Михалкова отмечает 50-летие: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы в ее юбилей

14.05.2024, 6:16, Разное
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Анна Михалкова является членом известной творческой династии. Благодаря документальному фильму, созданному ее отцом, весь мир узнал о детстве Анны. Она признавала, что через кино познавала окружающий мир. После окончания ВГИКа она стала актрисой, а также получила юридическое образование в МГИМО с целью стать успешным продюсером. “Дни.ру” собрали ряд интересных фактов о жизни Анны Михалковой.

1. Неофициально отказалась вести передачу “Спокойной ночи, малыши”: С 2002 года Анна ведет популярную детскую программу, но изначально не хотела работать на телевидении и несколько раз отказывалась от предложения стать ведущей детского шоу. Однако ради своих детей она согласилась и признала, что это было новым опытом для нее.

2. Сыграла с Марчелло Мастроянни: В 13 лет Анна снялась в картине отца “Очи черные”, где ее партнером был известный итальянский актер. Ее первая серьезная роль была в фильме “Первая любовь” (1994) от Романа Балаяна.

3. Отец посвятил ей документальный фильм: Режиссер Никита Михалков снял фильм “Анна: от 6 до 18”, чтобы проследить изменения в мировоззрении своей дочери. Этот проект получил призы на международных кинофестивалях, хотя сама Анна не всегда одобряла это творение.

4. Не стремилась стать актрисой: Родившись в кинематографической семье, Анна не сразу выбрала актерскую карьеру. Она изучала историю искусств за рубежом, чтобы найти свой путь в жизни. После окончания ВГИКа она также получила юридическое образование.

5. Уверена, что ее развод связан с творческой самореализацией: После знакомства на светском мероприятии, Анна вышла замуж и родила двух сыновей. Однако через несколько лет брак распался из-за фокусировки актрисы на своей карьере.

6. Дебютировала на театральной сцене в 41 год: Хотя снималась в кино с подросткового возраста, на театральной сцене она появилась только в 2015 году. Актриса отмечала значительные различия между работой в театре и на киносъемочной площадке.


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