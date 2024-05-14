 

Украина: почти 2 тысячи детей стали жертвами войны с начала полномасштабного вторжения

14.05.2024, 5:46, Новости дня
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По меньшей мере 1 993 ребенка в Украине были убиты или ранены с момента эскалации войны более двух лет назад – в среднем два ребенка в день.

Война в УкраинеОб этом сообщила глава Регионального офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для стран Европы и Центральной Азии и Специальный координатор по вопросам беженцев и мигрантов в Европе Регина де Доминисис.

Это данные, которые ООН смогла проверить, а истинное число жертв, вероятно, намного выше.

– Как мы видим во всех войнах, безрассудные решения и действия взрослых стоят детям жизни, безопасности и будущего, – сказала де Доминисис.

– Помимо гибели и физического вреда, причиненного нападениями, многие дети по всей Украине пережили потери и насилие, наносящие ущерб их психическому здоровью и благополучию. Половина подростков сообщают о проблемах со сном, а у одного из пяти возникают навязчивые мысли и воспоминания, – добавила она.

По словам представительницы ЮНИСЕФ, в следующем месяце завершится очередной учебный год, проходивший в условиях войны. До этого образовательный процесс был нарушен пандемией и изоляцией. Сегодня почти половина школьников в Украине не имеют возможности полноценно учиться в очном формате, а около миллиона детей по всей стране вообще не ходят в школу из-за проблем с безопасностью.

– ЮНИСЕФ работает по всей Украине над восстановлением школ и убежищ, а также предоставляет детям комплекты для обучения на дому и поддержку в онлайн-обучении, – отметила де Доминисис.

Только в прошлом году Фонд обеспечил возможность формального и неформального обучения для 1,3 миллиона детей и услуги по охране психического здоровья и психосоциальной поддержке для 2,5 миллиона детей и их родителей или опекунов.

ЮНИСЕФ продолжает призывать к немедленному прекращению огня в Украине, заявила де Доминисис. В частности, Детский фонд ООН настоятельно требует не применять оружие взрывного действия в населенных районах и не нападать на гражданские объекты и инфраструктуру.

– Дети Украины остро нуждаются в безопасности, стабильности, доступе к безопасному обучению, услугам по защите и психосоциальной поддержке, – подчеркнула представительница ЮНИСЕФ. – Больше всего на свете украинским детям нужен мир.

В настоящее время для помощи детям и семьям Украины, в том числе в прифронтовых районах, Фонду дополнительно требуется 250 миллионов долларов.


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