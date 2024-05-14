Мнение: Классный сериал об ужасах совка



На афише нагло обыграно некоторое сходство Балуева с самим Марлоном Брандо!

На вид сериал довольно стандартный, развесистая клюква на модную тему ‘жизнь при совке’ – трудовые подвиги, простая советская пища, портреты Брежнева на каждом шагу, главный герой – малость обрюзгший, но с узнаваемым лицом Балуева положительный советский начальник. В общем, на вид всё, что любит наш зритель, чтобы предаться приятной ностальгии.

Однако уже с первой серии начинает брать сомнение, которое быстро перерастает в уверенность: что-то тут не то! Под видом обычного псевдосоветского трэша нам, оказывается, показывают советский застой во всем его безобразии: криминал, коррупция, власть чистогана, шикарные золотые прииски в уральских горах – практически Дикий Запад, точнее уж – Дикий Восток. Становится похоже на то, что публика у нас больше всего не любит – то, что называется ‘перестроечная чернуха’.

Но картинка нарисована действительно масштабная: действие происходит в Москве и в тайге, в убогих подмосковных халупах и в шикарных генеральских хоромах в центре Москвы, крутятся огромные по советских временам деньги, среди персонажей – министры с прокурорами и бомжи с бандитами, валютные проститутки, каталы, студент, музыкант и кандидаты наук…

Сюжет нет смысла пересказывать – но он динамичен и по хорошему непредсказуем, причем в нем постоянно появляются новые ходы, персонажи и сюжетные линии. Давно не встречал настолько изобретательных сценаристов в нашем довольно однообразном сериальном деле.

Известных звезд для столь насыщенного персонажами действа – немного, по сути – только две. Но Балуев, на мой взгляд, раскрылся по новому, играя старого таежного волка Лагина, а Мария Порошина (его жена по фильму), просто поразила своей красотой и при этом очень точной игрой при минимуме текста. Но и молодые актеры не подкачали, они запоминаются.

В целом получился интересный образ застойного СССР, непривычный в нашем кино – как диких джунглей с ‘войной всех против всех’ и при практическом отсутствии не только социалистической, а вообще хоть какой-то законности. В таком СССР жить было по-своему увлекательно – но и, без сомнения, очень страшно. Пожалуй, никакой ностальгии сериал точно не пробудит – наоборот, нам убедительно показывают, что всё, что пугает нас сейчас, в современной РФ – зародилось уже тогда, при, как теперь принято считать, “благословенном застое”.

Я попытался написать рецензию в стилистике самопальных рецензий “Кинопоиска”. А сподвиг на такие хлопоты поразивший меня рейтинг этого сериала – 6,9. Другими словами – слёзы. Я сначала понять не мог – но почему?! Сюжет напряженный, приключения, загадки, любимые народом бандиты, благословенный совок, Брежнев везде, от одного вида коего теперь у всех россиян непроизвольный коллективный оргазм…

А потом догадался: занижает оценку чертов народ-богоносец. Не ндравится ему, как его любимый пресветлый лик СССР показан. Он хочет молиться и сопли размазывать по лицу – “какую страну потеряли!” и “ах какая была держава!” А им такую страну показывают, что впору только перекреститься и сказать “свят-свят-свят!”

При том, что очевидно – снимали-то очень реалистично. Я даже прототипа главного героя угадал – Туманов, конечно, к гадалке не ходи. Другими словами, именно за реалистичность “Лагина” и распяли. Слишком близко подобрался к нутру всего их пресвятого бардака. Жаль фильм, хороший. И Порошина действительно чудо как хороша. Она – редкий случай – от превращения из девушки в женщину только выиграла.