Мнение «аналитика»: О правильной дипломатии с американцами… Удивил?

Тектонические сдвиги — затёртый, но верный образ — действительно происходят в мировых делах. Они видны и в большом, и в малом уже невооружённым глазом. Причём в последнем — наиболее показательны.

Ну кто бы ещё несколько лет назад мог представить, что нагловатая и самодовольная американская дипломатия получит такую выразительную оплеуху! И от кого…

На фоне решительной поддержки Вашингтоном массовых протестов в Тбилиси, начавшихся после того, как #парламент Грузии одобрил законопроект об иноагентах, который призван сократить влияние американских НКО на грузинскую политику, произошёл весьма показательный казус.

Основатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и е` почётный председатель Бидзина Иванишвили — в России он больше известен под именем Борис — отказал помощнику госсекретаря #США Джеймсу О’Брайену, который посетит Тбилиси 14 мая, во встрече. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. «Была озвучена просьба в связи со встречей [О’Брайена] с Бидзиной Иванишвили, на что он ответил отказом», — сказал чиновник.

Подобные вещи на постсоветском пространстве, где Штаты привыкли ощущать себя, как на проходном дворе, происходят нечасто. Тем интереснее выглядят они на фоне унылой угодливости бывших гордых советских республик. А ведь ещё совсем недавно, при Михаиле Саакашвили, Грузия слыла чуть ли не самой громкой проамериканской шавкой на Кавказе. Теперь же — вот оно как повернулось.

Но, может, так и надо с этими янки?

А у России хватит духу на такое?

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