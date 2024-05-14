Мнение: АНТИ-ПРОГРАММА

от честных мошенников

Рылся тут в старых своих записях с прошедших избирательных кампаний. Нашел вот такую “Анти-Программу”. Написано чисто ради “отдохновения души”. Кажется, с выборов на Украине, причем еще прошлых, года так 2002. По-моему, забавно.

В последнее время на нас с вами, уважаемый читатель, обрушилось великое множество всяких программ от самых разных партий, блоков, движений, кандидатов – и все что-то обещают, обещают, обещают…

Так сладко обещают! А много ли сделают?

Устав от изобилия обещаний, мы представили себе, а какой должна быть предвыборная программа наоборот, программа, в которой не будет никаких обещаний?

Итак, представим, что в предвыборную борьбу вступила еще одна партия – Партия Честных Мошенников (сокращенно ПЧМ). Вот ее

АНТИ-ПРОГРАММА

Уважаемые господа избиратели!

Прежде всего, давайте сразу договоримся: не надо связывать никаких надежд с нашим приходом к власти! Для вас мы ничего не делаем и делать не собираемся. Можем только пообещать, что постараемся поменьше лезть в Ваши дела – при условии, что и вы не станете лезть в наши.

Вы спросите, зачем же тогда вам голосовать за нашу партию? Ответ прост – за нашу честность! Во власти мы собираемся заниматься ровно тем же, чем и все остальные партии, – но, в отличие от них, мы прямо и открыто заявляем вам об этом.

В жилищной политике

Никакого бесплатного жилья, конечно же, больше не будет – забудьте о нем, наивные дурачки! Квартплата, само собой, будет расти – а куда ж ей деваться-то. Все предыдущие правительства не смогли найти денег на содержание жилья – вы думаете, мы найдем? У нас, извините, не семь пядей во лбу.

Качество работы наших ЖЭКов (или как там они сейчас называются?) будет оставаться, конечно же, ужасным. Трубы будут течь, потолки – тоже, летом в квартире будет невыносимо жарко, а зимой – так же холодно. А вы пробовали когда-нибудь пробудить совесть у пьяного сантехника? Ну и как, не вышло? Почему ж вы думаете, что у нас получится?

Единственное, что мы можем для вас сделать – ну, переименуем ЖЭКи еще раз, придумаем для них еще одно красивое и длинное название.

Борьба с безработицей

Искать работу для безработных – фи! Наша партия никогда не будет этим заниматься. Мы вот сами нашли себе работу – создали партию, лезем во власть… Уверены, что каждый, если напряжется, сможет придумать что-нибудь в этом духе. А если не получается? Ну что ж делать – мы не виноваты, что не всем ума хватает…

Возрождение промышленности

По этому поводу мы можем сказать одно: промышленность – она или возродится, или нет. Мы в эти дела не лезем, поскольку ничего в них не понимаем.

Мы знаем один способ: приходим к власти, даем частному предприятию государственные деньги, оно их прокручивает и с нами делится. Все довольны, а что в бюджете нет денег, так в нем их никогда нет.

Если это вы называете возрождением промышленности, то мы, конечно, будем возрождать!

Зарплаты и пенсии

Смешно, право слово, ждать от нашей партии повышения зарплат и пенсий. Ну откуда мы возьмем на это деньги – из собственного кармана? Да у нас у самих нет ничего – мы ж для того и на выборы идем, чтоб свои материальные проблемы решить.

Налоги

Если мы пройдем во власть – зачем же мы будем снижать налоги? Мы же с них кормимся! Бюджет – он ведь для нас, мы же договорились? Партия у нас хоть и небольшая, но со всеми родственниками, свояками, школьными приятелями, земляками нашими – ого-го сколько ртов наберется. А если к власти придем, так к нам еще в 10 раз больше народу прибежит. Так что извините: налоги будут такие же или еще выше. Ничего, народ у нас крепкий, все выдержит.

Целевая поддержка

А уж средства из бюджета мы будем выделять не тому, кому они больше всего нужны, а тому, кто больше всех кричит. Сидишь тихо, медленно отдаешь концы – что ж, значит, такая судьба. Вот если шум поднял, буйство какое-то, или друзья у тебя влиятельные, денежные, за тебя просят – ладно, тогда раскошелимся.

В общем, все как всегда!

Проголосуйте за нас, громадяне, и будьте уверены:

ПЧМ навсегда забудет о Вашем существовании

на следующий день после выборов!

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Эх, старые шутки… Единственное, что всегда остается актуальным.