Пучок-бантик, S-образные волны и скрученная французская коса: идеальные прически для дневного свидания

Выбор прически для дневного свидания может вызвать определенные сложности. Ведь днем мы привыкли носить более практичные прически, часто убирая волосы, чтобы они не мешали. Но в то же время хочется выглядеть стильно и привлекательно.

Мы собрали топ идей идеальных причесок, подходящих для романтических свиданий в дневное время. Они выглядят уместно и естественно днем, но в то же время добавляют в образ изюминку, романтичность и шарм.

Гладкий пучок со шпильками

Аккуратный гладкий пучок с созданными заколками пузырьками – отличный вариант для свежего и бодрого внешнего вида. Подходит как для стильного обеда с друзьями, так и для непринужденной прогулки.

Пучок с французской косичкой набок

Оригинальное сочетание – низкий пучок в сочетании с тонкой французской косичкой, оплетающей прическу сбоку. Элемент плетения придаст шарма, а аккуратный пучок – ухоженности.

Конский хвост с волнами

Необычный вариант хвоста с волнистостью по всей длине. Такой “гламурный пони” с волнами идеально подойдет творческим натурам, желающим выделиться.

Двойной пучок с косой “рыбий хвост”

Эффектное сочетание двух низких пучков с оригинальной косой “рыбий хвост”. Такая прическа привлечет внимание и подчеркнет вашу индивидуальность.

“Мальвина” с волнами

Эта прическа из волос, собранных сзади наполовину с видимыми волнами, смотрится легко и непринужденно. При этом невидимые заколки фиксируют нужную форму.

Пучок, зафиксированный невидимками

Оригинальный вариант пучка с использованием заколок-невидимок. Оригинальное переплетение локонов создаст эффект бесконечности и придаст изюминку прическе.

Ретро-пучок с голландскими косами

Классические голландские косы, сплетенные в низкий пучок, – отличное решение в ретро-стиле. Такая прическа помогает убрать волосы с лица.

Небрежный пучок

Этот легкий небрежный пучок с выпущенными прядями создаст очаровательный сексуальный образ для романтического свидания. Простота – залог успеха.

Французская коса с волнистыми прядями

В этом варианте французской косы пряди предварительно завиваются, создавая эффект непослушных “бохо” волос. Такая коса выглядит легко и естественно.

Приподнятый хвост

Для придания легкости простой собранной прическе используется объемное украшение, слегка приподнимающее волосы. Такой вариант отлично подойдет для свидания.

Современный пучок-булочка

В этой прическе волосы зачесываются назад и собираются в компактную гладкую булочку. Минимализм и аккуратность – то, что нужно для современного стиля.

Сложный небрежный хвост

В отличие от классического варианта, здесь “небрежность” хвоста тщательно продумана и выполнена. Такая прическа поможет создать интересный образ.

Имитация косы с текстурой

В этой прическе волосы разделяются на пряди и закрепляются резинками, создавая эффект сложного плетения. Такая “пушистая коса” выглядит объемно.

Полусобранные локоны

Удобный и романтичный вариант прически с локонами, собранными наполовину. Благодаря популярности Арианы Гранде такая укладка в тренде для свиданий.

Гладкий пучок с бархатной лентой

Аккуратный гладкий пучок можно дополнить объемной бархатной лентой в тон наряду. Это отличный вариант для свидания.

Оригинальная коса “рыбий хвост”

Эта коса с нестандартным плетением прядей идеально подчеркнет индивидуальность. Вариантов оформления множество – ленты, заколки, украшения…

Объемный пучок с плетением

Низкий пучок с элементами переплетения создаст интересную текстуру и станет отличным выбором для праздничных мероприятий.

Небрежный пучок, закрепленный шпильками с бусинами на концах

Легкий вариант повседневной прически – неаккуратный пучок с видимыми шпильками-бусинами. Небрежность придаст образу естественности.

Небрежный высокий пучок

Этот легкий высокий пучок с выбившимися прядями создаст беззаботный романтический образ для утреннего или дневного свидания.

Высокий хвост в стиле Арианы Гранде

Благодаря певице Ариане Гранде сейчас в тренде высокие хвосты. Они хороши тем, что идеально подчеркивают шею. Стоит попробовать для свидания!

Аккуратный двухъярусный пучок

Для средней длины волос подойдет этот пучок, уложенный в два слоя – сзади гладкий, а спереди с выпущенными прядями по бокам.

Локоны S-образной формы

Эти плавные локоны в форме буквы S, уложенные с боковым пробором, придадут прическе нотку ретро и женственности.

Пышный пучок-бантик

Яркое решение для творческих натур – объемный пучок, стилизованный под бант. Его размер можно варьировать на свое усмотрение.

Прическа с волнами, собранная наполовину

Эффектная прическа с видимыми локонами-волнами, которые нужно уложить невидимыми заколками для создания воздушного образа.

Хвост, зафиксированный шарфом

Волосы, собранные в хвост при помощи красивого шарфа, отлично подойдет для пикника или других неформальных мероприятий. Она создаст непринужденный образ.

Кудри, заколотые назад

Романтический вариант для свидания – волнистые локоны, зафиксированные сзади очаровательной заколкой-бантиком. Она сильно подчеркнет женственность.

Аккуратная гулька с челкой

Используйте миниатюрную невидимку, чтобы зафиксировать эту аккуратную прическу. Пышная челка завершит образ и добавит милый контраст.

Главное при выборе прически – чтобы она гармонировала с вашим образом в целом и соответствовала настроению предстоящего свидания. Тогда она будет играть роль изюминки, придающей образу особый шарм.