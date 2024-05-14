Foreign Affairs – НАТО без США просто развалится

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На фоне возможного возвращения Трампа в Белый дом всё чаще звучат опасения, что дни НАТО могут быть сочтены, пишет Foreign Affairs. Трамп не скрывает своего отношения к союзу и может просто прекратить финансирование и отозвать американские войска из Европы. Причём первой жертвой его антинатовских настроений станет Украина, а сам альянс, скорее всего, просто развалится.



AP

В прошлом месяце НАТО отпраздновало своё 75-летие. Однако всё чаще звучат опасения, что это была последняя годовщина альянса, когда Соединённые Штаты играли в нём ведущую роль, пишет Foreign Affairs.

Это особенно актуально, когда велика вероятность возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который по-прежнему считает североатлантический союз пережитком прошлого. Он не скрывает, что в случае переизбрания будет призывать Москву делать всё, что она захочет, с теми странами-членами, которые не вносят весомый вклад в оборону.

Некоторые называют такое поведение блефом, чтобы заставить Европу раскошелиться на оборону. Однако бывшие официальные лица США, которые сотрудничали с Трампом в его первый срок, уверены, что он выйдет из альянса, если снова станет президентом в 2025 году.

Как известно, конгресс США уже подстраховался и принял закон, запрещающий президенту выходить из НАТО без одобрения конгресса — либо двумя третями голосов в сенате, либо на основании решения обеих палат. Но Трамп может обойти и это, уверено издание. Он уже выражал сомнение относительно готовности соблюдать пятую статью о взаимной обороне.

Трамп может просто ослабить альянс, даже не покидая его официально. Для этого ему достаточно прекратить финансирование, отозвать американские войска из Европы и заблокировать важные решения в высшем совещательном органе НАТО.

Более того, подобные заявления потенциального будущего президента США в отношении альянса и его незаинтересованность в поддержке Украины просто подорвут доверие европейцев к лидерству Соединённых Штатов.

По мнению Foreign Affairs, в случае переизбрания Трампа первой жертвой его антинатовских настроений станет Украина, поскольку он выступает против дополнительной поддержки Киева. Генеральный секретарь альянса Столтенберг уже пытается усилить помощь Украине под эгидой своей организации, а не контрактной группы по обороне под руководством США.

Но и остальные европейские государства неизбежно почувствуют свою уязвимость в случае прекращения оборонных обязательств США. Это может привести к тому, что они будут всё более неохотно отправлять Украине свои собственные военные ресурсы. А это, в свою очередь, подтолкнёт Киев к заключению невыгодного соглашения с Москвой.

А далее катастрофические последствия будут нарастать как снежный ком, поскольку НАТО будет ослаблено и ему будет сложнее создать эффективные средства сдерживания.

Сейчас страны-союзники тратят в совокупности 2% ВВП на оборону. Однако европейские армии без США не достаточно подготовлены и оснащены. Европа находится в военной зависимости от Вашингтона. У неё просто нет ряда ключевых инструментов, необходимых для успешной обороны. Среди них: воздушные перевозки, дозаправка в воздухе, космические средства и оперативная разведка — всем этим занимаются Штаты.

Поэтому без американского участия НАТО быстро бы утратило своё военное превосходство. Кроме того, европейский ВПК сильно раздроблен. На развитие необходимых оборонных мощностей для компенсации потери американской поддержки уйдут годы.

Издание напоминает, что в основе приверженности США защите своих союзников лежит ядерное оружие, а ядерный потенциал — основа потенциала НАТО в области сдерживания. И если Трамп решит закрыть американский ядерный зонтик, Европе придётся рассчитывать только на британские и французские ядерные боеголовки (а их менее 600 штук), которые составляют лишь малую долю на фоне российского арсенала стратегических и тактических ядерных боеголовок в количестве 5000 единиц.

Более того, без лидерства США будет сложно поддерживать сплочённость среди других членов Североатлантического альянса, уверены авторы Foreign Affairs. Ещё со времени основания НАТО командную структуру организации всегда возглавлял американский генерал, осуществляя надзор за военной деятельностью всех членов. Вряд ли другая страна способна выполнять эту функцию на должном уровне.

Европа со своим ограниченным потенциалом способна только справляться с региональными кризисами и не может вести крупные войны. Поэтому неизбежно, что без Соединённых Штатов альянс будет хромать. Однако ещё выше вероятность, что он просто развалится. Но даже если этого не произойдёт и союз выживет, его ждут серьёзные проблемы из-за разделённого руководства и неадекватных возможностей сдерживания.

В случае выхода США из альянса проблемы постигнут не одну лишь Европу, продолжает издание. Если Трампа не устраивают расходы европейских членов на оборону, то что мешает ему перестать выполнять свои обязательства и перед азиатскими союзниками? Ведь некоторые из них тратят ещё меньше.

Сегодня оборонные связи между Америкой и азиатскими союзниками, такими как Австралия, Япония и Южная Корея, укрепляются в свете китайской угрозы. Но не исключено, что на фоне охлаждения отношений с США некоторые из этих стран решат заняться разработкой собственного ядерного оружия перед страхом преимущества Китая и Северной Кореи.

А это неизбежно подорвёт хрупкую стабильность, сохранявшуюся в регионе на протяжении последних десятилетий. Если глобальное лидерство США ослабнет, то это также приведёт к негативным последствиям на Ближнем Востоке, где полагаются на американские вооружённые силы.

При таком сценарии пострадает и американская экономика, поскольку в случае войны с Россией и Китаем издержки будут колоссальными. И если вспомнить, что горстка хуситов в Йемене сумела нарушить мировое судоходство, то страшно представить последствия войны между крупными державами.

Более того, за безопасностью часто следуют и торговые связи. В прошлом году объём двусторонней трансатлантической торговли превысил $1,2 трлн. США инвестировали в европейскую промышленность около $4 трлн и имеют огромную экономическую заинтересованность в поддержании мира в Европе.

Соединённые Штаты не должны забывать болезненные уроки XX столетия. Если подорвать глобальное лидерство США, то будет подорван международный порядок, созданный Вашингтоном, а это сделает мир более удобным для авторитарных правителей, уверено издание.