Крой с завышенной талией или с прямыми штанинами: выбираем стильные джинсы для девушек с округлыми бедрами

Помимо моды, при покупке одежды также полезно учитывать фигуру, особенно если речь идет о джинсах. Качественные вещи служат долгие годы, поэтому желательно искать вневременные и красивые модели. Следите не только за тем, чтобы выбранная вещь была в тренде. Гораздо важнее, чтобы она выигрышно смотрелась и красиво формировала силуэт. Вот несколько идей для девушек с округлыми бедрами.

Джинсы с высокой талией

Высокая линия талии может быть особенно полезна для широких и округлых бедер. Она плавно акцентирует внимание и контрастирует с более тонкой талией. Это оптически утончает линии, а ноги кажутся длиннее. В этом случае приталенные джинсы тоже могут быть невероятно красивыми.

Хотя многие пытаются скрыть широкие и округлые бедра с помощью мешковатых фасонов, не стоит бояться более узких брюк. Благодаря дизайну с завышенной талией, стройные зоны всегда будут в центре внимания. Эти фасоны подчеркивают женственные линии, поэтому общий вид создает особенно красивый и выгодный эффект.

В любом случае девушкам с пышными бедрами лучше всего выбрать джинсы слегка расклешенного или прямого кроя, подчеркнутые завышенной линией талии. Верх при этом может быть любым. И не стоит бояться ярких цветов. Светлые джинсы с малиновым топом, как на фото выше, будут смотреться не кричаще, а стильно и гармонично.

Линейный стиль

Слегка расширяющийся А-силуэт сужает бедра и делает акцент на более тонкой талии. Стилисты подчеркивают, что менее выгодные места не нужно скрывать, так как из-за вынужденного прикрытия они часто наоборот становятся центром внимания. Но джинсы А-силуэта, пожалуй, являются исключением из правил.

Ваша цель – не приглушить свои объемные формы, а сбалансировать горизонтальную линию плеч и бедер. А-силуэт не скрывает округлости, а выгодно моделирует их. Важно, однако, что, несмотря на тренды оверсайз, линия талии не должна быть прикрыта. Ведь тогда стилевыми уловками вы добьетесь прямо противоположного эффекта.

Достаточно аккуратно, небрежно заправить топ или рубашку в брюки, чтобы женственные линии не были полностью закрыты. Не стесняйтесь комбинировать джинсы с приталенным топом или блузками. Так ваша фигура будет выглядеть наиболее эффектно. Главное, соблюсти гармонию в пропорциях. Тогда образ всегда будет шикарным.

Прямые джинсы

Хитрость с прямыми стильными джинсами аналогична практичности расклешенных моделей А-силуэта. Прямые штанины создают прекрасную гармонию, делая ноги ровнее и привлекательнее. Причем, это не зависит от цвета.

Ширина бедер не увеличивается еще больше, что, очевидно, связано с оптическим эффектом прямого фасона. Попробуйте такую модель джинсов и вы увидите, что бедра в них не выглядят полнее. Фигура наоборот становится уравновешенной и красивой, а образ выражает уверенность и внутреннюю силу.

В случае с этими типами брюк очень важно, чтобы длина штанин идеально соответствовала физическим особенностям. Если она будет подобрана неправильно, джинсы легко могут сжать фигуру даже при красивом фасоне. За счет этого бедра будут казаться значительно шире.