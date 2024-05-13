 

Многослойные прически с челкой и лифтинг-эффектом для женщин за 55: лучшие тренды весны, которые действительно помогут выглядеть моложе

13.05.2024, 21:30, Разное
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Наверняка каждая женщина средних и старших лет мечтает выглядеть моложе. Некоторые предпочитают хирургическое вмешательство или уколы красоты, а некоторые отдают предпочтение прическам с эффектом лифтинга, которые помогут добиться потрясающих результатов в плане омоложения. И это вполне реально, если подобрать правильную стрижку. Именно о таких моделях пойдет речь в нашей статье.

Боб

Это очень популярная прическа, которой отдают предпочтение представительницы прекрасного пола всех возрастов. Женщины за 55 не являются исключением, и этот выбор наверняка станет для них идеальным.

Боб подходит для любых типов волос (в том числе и тонких, поскольку с возрастом волосы истончаются) и для любых форм лица. Выберите французский боб, мягкий, многослойный, с удлинением (как вам больше нравится), и он сделает вас значительно моложе.

Пикси

Очень модная, стильная и практичная прическа с эффектом лифтинга. Речь идет об укороченных волосах и недлинной челкой, уход за которыми минимален. Волосы выглядят ухоженными, поскольку сострижены все посеченные кончики и не нужен большой объем.

Стрижка является моделирующей для формы лица (по желанию можно увеличить длину на макушке и тем самым визуально удлинить лицо), смотрится кокетливо и озорно. Обладательница пикси выглядит активной и модной женщиной, гордящейся своим возрастом.

Бикси

Это сочетание двух популярных стрижек — пикси и боба. Прическу можно носить с челкой (длинной или не очень, по вашему желанию), с прямым или боковым пробором. Для такой прически идеально подходят как прямые, так и вьющиеся волосы. Преимуществом стрижки является возможность выгодно обрамить лицо и скрыть морщинки на лбу и шее, частично прикрыть пухлые щечки. Прическа однозначно моделирующая и омолаживающая, к тому же она смотрится очень нежно и женственно.

Faux Hawks

Это интерпретация стрижки ирокез. Отличительной чертой являются относительно длинные волосы на верхней части головы и максимально состриженные или выбритые на боковой и затылочной части. Очень стильная, яркая и креативная модель, которая подойдет энергичным и современным представительницам прекрасного пола старшего поколения. Прическу можно с уверенностью назвать омолаживающей, вы наверняка визуально «потеряете» от десяти лет и больше, если отдадите ей предпочтение.

Многослойные прически

Есть очень много моделей многослойных причесок, и в ваших силах выбрать для себя самую лучшую модель. Речь идет о каскаде и бабочке, маллете и удлиненном бобе. Многослойность однозначно омолаживает, поскольку такие стрижки визуально увеличивают объем волос.

Пряди стильно укладываются в оригинальную форму, благодаря технике стрижки и выглядят пышными и ухоженными. Кроме того, многослойные стрижки обрамляют лицо, помогая прикрыть морщинки на лбу, в уголках глаз (за счет челки), на шее (если завить пряди к лицу).

Такая прическа гарантированно позволит вам визуально уменьшить свой возраст. Выберите подходящую вашему стилю технику окрашивания или предпочтите натуральную седину, чтобы усилить эффект красивых и здоровых волос — залога молодости.


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