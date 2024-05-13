«Бархатные капли» и французский нейл-арт: лучшие идеи рельефного дизайна ногтей

Рельефный дизайн ногтей – мейнстрим текущего года. Насыщенный деталями, такой нейл-арт привлекает внимание самых взыскательных модниц со всего мира. Плюс подобного маникюра заключается в том, что он практически выполняет функцию эффектного аксессуара и выглядит как настоящее произведение искусства.

И хотя рельефный дизайн ногтей отчасти можно назвать ретро-трендом, в этом году он возвращается в своей обновленной версии, чтобы еще больше поразить модниц удивительной фактурой. Рассматриваем варианты столь изысканного нейл-арта, который становится украшением любого образа.

Кокетливые бантики

Кокетка-кор – новый игривый тренд текущего сезона. Суть его заключается в использовании бантиков при создании образов. Идея оформления маникюра в стиле кокетки – декор в виде симпатичных бантиков на ногтях. Бант может быть один, или их может быть несколько. Главное, чтобы такие фигуры были рельефными. В данном случае нужно использовать лепку для получения необходимого объема и эффекта 3Д. В качестве основы будет правильнее использовать лак нейтрального оттенка, чтобы нейл-арт не получился безвкусным.

Со стразами

Эффектные и гламурные блестящие аппликации в виде страз, несомненно, станут отличительной чертой самого роскошного рельефного дизайна ногтей. Независимо от того, наносите ли вы их по шаблону для создания того или иного узора или выбираете рандомные места для создания эффектных штрихов, это будет идеальная идея для привлечения внимания. Подобный маникюр особенно хорошо впишется в вечерний праздничный образ.

Наклейки с тиснением

Для создания быстрого и простого рельефного маникюра объемные наклейки станут наиболее подходящими инструментами. Вам просто нужно выбрать понравившиеся наклейки, нанести их на гладкую основу. Затем сверху покрыть праймером, чтобы маникюр продержался как можно дольше. С такой задачей справится даже та девушка, которая не является мастером по нейл-арту.

Скульптурные

Нет лучшего способа добиться идеального рельефного маникюра, чем использовать знаменитую технику скульптурных ногтей. Причудливые формы создаются с нуля с помощью прочных материалов, таких как акрил или гель, лепятся поверх натурального ногтя, придают ему желаемую длину, толщину и форму.

Единственный минус: воссоздать такой маникюр самостоятельно без навыков и нужных инструментов не получится. Это тот случай, когда придется довериться профессионалам. Зато результат вас наверняка очень приятно удивит.

С эффектом 3Д

Это один из тех рельефных дизайнов ногтей, который завоевывает популярность у корейских девушек. А все благодаря характерному трехмерному эффекту. Такого эффекта можно добиться двумя способами: нанеся акрил точечно для создания красивых или причудливых узоров или фигур или покрыв весь ноготь. Чаще всего выбирается первый вариант.

С животным принтом

Принт с изображением животных снова становится мейнстримом в мире моды и красоты. Маникюр с таким рисунком, безусловно, выглядит потрясающе, если придать текстуру каждой линии. Для начала нанесите базовую однотонную основу: обычно это лак пастельных оттенков. Далее нарисуйте животный принт обычным лаком, а сверху нанесите акрил по контуру узоров.

“Бархатные капли”

Вот уже несколько сезонов акрил, имитирующий капли или пузырьки, стал одним из самых модных дизайнов ногтей. А все дело в том, что сделать такой нейл-арт достаточно просто. Просто нанесите немного акрила на ноготь и дайте застыть.

Французский нейл-арт

Французский маникюр никогда не выходит из моды. Но он регулярно появляется в новых вариациях. На сей раз можно сделать френч с объемными кончиками.

При наличии длинных ногтей вы можете сделать причудливую окантовку с объемными фигурами.

Другие идеи

Красиво смотрится дизайн с разноцветными абстрактными узорами.

Можете сделать однотонный маникюр, но с рельефными узорами.

Можно выделить один или два ногтя рельефным узором.

Красиво смотрится рельефный маникюр в розово-нюдовых оттенках.

Добавление белых геометрических узоров сделает дизайн более нарядным.

Дизайн с имитацией камня смотрится особенно изысканно.