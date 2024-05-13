Мнение «аналитика»: О самом главном про «эту страну»… Россия всегда поимеет своих?

В честь Дня рождения поделюсь фамильной историей.

Мой дед родился в одной западной губернии ещё в позапрошлом веке. По возрасту успел побывать в окопах Первой мировой, помахать шашкой в Гражданской, пройти через ад коллективизации, через пламя Великой Отечественной, через послевоенную нищету и разруху и уйти в мир иной уже на излёте 1980-х, пережив крах идейных ценностей, но, к счастью, не дожив до краха #СССР. Немудрено, что в наследство от него достались лишь старые фотографии да фронтовые награды, а нехитрых крестьянских сбережений не хватило даже на скромные поминки — отец тут всё организовал и оплатил сам. Как и положено сыну.

Мой отец… прошедший тернистый путь от мальчика-подпаска до учёного-экономиста, решил, что он-то уж будет умнее и найдёт способ, как обойти печально известное «русское правило», по которому все #сбережения отдельно взятой семьи обнуляются на протяжении жизни всего лишь одного поколения. Он много работал и упорно копил — в границах тех финансовых инструментов, которые давала людям Советская власть. А давала она мало и скудно: за труд платила почти никак в сравнении с нормальными странами, зато самые элементарные товары продавала втридорога и с большими сложностями. Цветной телевизор, например, стоил как полугодовая зарплата инженера после вуза, а кургузый костюм фабрики «Большевичка» — примерно как нынче фрак от Бриони. Тем не менее, отец накопил на сберкнижках сумму, позволявшую купить и «Волгу», и кооперативную квартиру одновременно, причём и «на жизнь» ещё кое-что оставалось бы. Но за автомобилями тогда нужно было выстаивать долгую очередь, за правом вступить в ЖСК — ещё более долгую. И это сыграло роковую роль: в 1991 году рухнул Союз нерушимый, а #рубль стремительно обесценился. Вслед за тем закрылся и НИИ, выставив всех сотрудников на улицу: впоследствии в этом здании открылась какая-та биржа, затем казино, а сейчас там небольшой и недорогой офисный центр.

Конечно, отец пытался ещё что-то предпринимать. Но 1990-е недаром назывались «лихими»: заказчики банкротились, партнёры «кидали», бандиты наезжали, да и возраст уже давал о себе знать. В итоге после одной перепалки, едва не перешедшей в перестрелку, он выбрал «честно заработанную» пенсию в 50 долларов от государства плюс материальную поддержку от сына, пишущего сейчас эти строки. В остальном всё как в известной песне, «мои года — моё богатство». К счастью, это богатство получилось не маленьким, но и не таким большим, как мне хотелось бы. А в наследство от отца осталась светлая память, ясный — по крайней мере, мне хочется в это верить — ум и небольшая квартирка в старом доме на рабочей окраине столицы. Грех жаловаться: по сравнению с большинством россиян это очень и очень хорошо.

Но #история, разумеется, продолжается. Я ведь тоже решил «быть умнее». И максимально диверсифицировать портфель не только по активам, но и по странам-валютам. Акции, #облигации, зарубежные фонды, #недвижимость, немного золота. Кажется, можно чувствовать себя более-менее спокойно. Однако…

Мы все понимаем сейчас, что «священное» право собственности для россиян стало весьма условным. Доступ к иностранным активам уже редуцирован и вот-вот будет обрезан. Перспективы российского фондового рынка на ближайшие 10 лет, как минимум, печальны. Про «вечную» ценность недвижимости могут многое рассказать жители Донецка или Мариуполя. И даже #доллар для россиян — уже не торт. Причём, как ещё раз подчеркнул зампред Совбеза Дмитрий #Медведев, возврата к прошлому не будет. Он, пожалуй, прав: этого не случится при любом раскладе и при любых курсах, ставших уже трёхзначными.

В общем, нолики справа удлиняются, сбережения усекаются, а риски умножаются. В экстремальном их варианте вспоминается наставление «в гробу карманов нету».

Хоть кто-то в нынешней России надеется увидеть ту пору прекрасную, когда нормально жить и приумножать капиталы можно будет на протяжении хотя бы двух-трёх поколений подряд?

Или место проклято? ©

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